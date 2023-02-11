من ابنة كيم جونغ أون التي سرقت الأضواء؟

بعد ظهورها المفاجئ قبل أيام، لفتت جو آي التي يرجح أنها ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أنظار الإعلام الغربي الذي بدأ في تحري معلومات عنها في ظل أجواء التكتم التي تحيط بالسلطة الحاكمة في كوريا الشمالية.

وظهرت الفتاة البالغة من العمر نحو 10 سنوات مع والدها ووالدتها في عرض عسكري ضخم أقيم مساء الأربعاء الماضي، كُشف خلاله عن عدد قياسي من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

واهتمت وكالات الأنباء الغربية، مثل رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية، بظهور الابنة كيم جو آي البالغة من العمر 10 سنوات، مع والدها ووالدتها ري سول جو، إلى جانب كبار القادة العسكريين، واعتبرت أن هذا الظهور يغذي التكهنات بأنها قد تكون مرشحة لشغل منصب قيادي وربما حتى خلافة الأب مستقبلا على رأس السلطة بالدولة النووية التي تثير قلق الغرب بفضل قدراتها الصاروخية، فضلا عن تقاربها مع الصين المجاورة.

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن الطفلة البالغة من العمر 10 أعوام سرقت الأضواء من الجنرالات المزيّنين بالأوسمة وترسانة الأسلحة الضخمة خلال العرض العسكري، ورجحت الوكالة أن تكون الفتاة هي جو آي الابنة الثانية للزعيم الكوري الشمالي.

وحسب الوكالة ذاتها، فعلى مدى سنوات، لم تأت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية على ذكر أطفال الزعيم الكوري، رغم أن وكالة التجسس في كوريا الجنوبية، ذكرت أنهم 3، ويعتقد أن أعمارهم نحو 13 عاما و10 أعوام و6 أعوام.

وذهبت الوكالة إلى حد التساؤل عما إذا كانت هذه الفتاة هي وريثة كيم جونغ أون، وقالت إن خبراء يؤكدون ذلك، وإن الإعلام الرسمي يصفها بأنها ابنة كيم "المحبوبة" و"المحترمة"، وظهرت وهي تسير بينما أمسك والدها بيدها في حين ظهرت والدتها تسير خلفهما.

وتضم القيادة الكورية الشمالية الحالية، رغم هيمنة الذكور عليها، شخصيات نسائية عالية المستوى تشمل وزيرة الخارجية تشو شون-هوي، وشقيقة كيم الأصغر كيم يو جونغ التي تشغل منصب المتحدثة باسم النظام.

وحسب برونوين دالتن، رئيسة قسم الإدارة في كلية الأعمال التابعة لجامعة التكنولوجيا في سيدني، فإن الدولة الشيوعية تشهد تغييرا، حيث تحاول القيادة الكورية الشمالية "المحافظة على شرعيتها عبر خلق نسخة جديدة للأنوثة" تعكس التغيرات الاجتماعية التي شهدتها البلاد في العقود الأخيرة.