"رب لم تترك يوسف فلا تتركني".. دعاء امرأة تركية طيلة 5 أيام تحت الأنقاض

"يا رب أنت لم تترك (النبي) يوسف جائعًا ولا عطشًا فلا تتركني أيضا" دعاء ظلت امرأة تركية تردده طيلة 5 أيام عاشتها تحت ركام منزلها المتهدم بفعل الزلزال.

ووثق مقطع مصور حوارا مؤثرا بين التركية خديجة يارجيت ومسعف داخل عربة الإسعاف، بعد إنقاذها من تحت الأنقاض بولاية هاتاي عقب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين.

وقد نشر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بتويتر قائلا "السيدة خرجت من تحت الأنقاض بعد نحو 119 ساعة".

وأوضح قوجة أن استمرار العمل لإنقاذها بلغ 13 ساعة، وأورد أن المرأة كانت تكرر دائمًا "يا رب أنت لم تترك (النبي) يوسف جائعًا ولا عطشًا فلا تتركني أيضا".

“Hep derdim;

Rabbim sen Hz. Yusuf’u aç ve susuz bırakmadın, beni de bırakma.” 13 saat süren kurtarma süresinin sonunda 119. saatte aramızda! pic.twitter.com/w2OZGfh202 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2023

ووصف المسعف خروج خديجة من تحت الأنقاض حية بأنه "معجزة" كما ذكر أنهم في الطريق حيث تتلقى العلاج اللازم.

ومن جانبها، ردت عليه المواطنة بأنها دعت كثيرا قائلة "رب أنت لم تترك حضرة يوسف جائعا وبلا ماء فلا تتركني.. أنا أؤمن بذلك.. يا رب تكون ابنتي بخير".

وحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات "آي إتش إيه" (IHA) "أخبرت خديجة، التي انتشلت من تحت الأنقاض خلال جهود الإنقاذ بهاتاي، مسؤول الصحة عن دعائها تحت الركام الخرساني".