بينهم أطفال ومسنون وعائلة بأكملها.. إنقاذ أكثر من 20 شخصا باليوم السادس لزلزال تركيا وسوريا

مع دخول اليوم السادس للزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، ورغم تضاؤل فرص العثور على ناجين، تمكنت فرق الإنقاذ التركية اليوم السبت من إنقاذ 24 شخصا.

وتسابق فرق البحث والإنقاذ الزمن من أجل العثور على ناجين من بين أنقاض آلاف المباني المدمرة التي انهارت بعد الزلزالين العنيفين اللذين ضربا 10 ولايات تركية وكان مركزهما ولاية كهرمان مرعش.

من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع وفيات كارثة الزلزال إلى 21 ألفا و43 وإنقاذ 80 ألفا و97 حتى الآن.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات متضررة هي: أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وكهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.





بعد 115 ساعة

تمكنت الفرق المختصة من إنقاذ المواطن عبد الله كسكين، وابنه المعاق أحمد في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

بعد 117 ساعة

إنقاذ أوزلم يلماز (35 عاما) وابنتها خديجة (6 أعوام) وهما على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في ولاية أدي يمان جنوب شرقي البلاد.

في ولاية كهرمان مرعش التركية، إنقاذ الشاب السوري حسن (34 عاما) من تحت أنقاض بناء مدمر جراء الزلزال في قضاء "أونيكي شباط".

بعد 119 ساعة

أخرجت فرق البحث والإنقاذ سيدة من حطام مبنى مدمر في منطقة "نيزيب" التابعة لولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

بعد 120 ساعة

تمكنت فرق الإنقاذ الأذربيجانية من إنقاذ السيدة فاطمة (50 عاما) بعد قضائها 120 ساعة تحت ركام منزلها المهدم جراء الزلزال في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

بعد 122 ساعة

إنقاذ طفلة تبلغ عامين كانت تحت أنقاض منزلها المهدم جراء الزلزال بولاية هطاي.

إنقاذ السيدة "ما شاء الله جيجك" (55 عاما) في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، بعد 122 ساعة من الزلزال.

في كهرمان مرعش، إنقاذ المسنة منكشة طباك (70 عاما) من تحت أنقاض مبنى مدمر جراء الزلزال.





بعد 124 ساعة

انتشال المسنة حليمة غوربوز (83 عاما) وهي على قيد الحياة من تحت الأنقاض، في قضاء "بطّال غازي" بولاية ملاطية.

بعد 128 ساعة

إنقاذ ضابط الصف في الجيش التركي عثمان غوربوز وزوجته أمّ غوربوز بعد قضائهما 128 ساعة تحت ركام منزلهما المهدم بولاية أدي يمان، كما انتشلت فرق الإنقاذ جثث الأطفال الثلاثة لعائلة غوربوز.

انتشال طفل رضيع على قيد الحياة من تحت الأنقاض، في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

إنقاذ الطفل أردا جان أوفون (13 عاما) من تحت ركام منزله المهدم بولاية هطاي.

بعد 129 ساعة

انتشال سيدة مسنة بعمر 74 عاما مع زوجها وهم على قيد الحياة من تحت الأنقاض بمدينة أنطاكية بولاية هطاي.

إخراج شخص من تحت الأنقاض بعد مرور 129 ساعة على الزلزال في ولاية غازي عنتاب.

إنقاذ عائلة مكونة من 5 أشخاص من تحت أنقاض منزلها في ولاية غازي عنتاب.

بعد 131 ساعة

تمكنت فرق الإنقاذ، السبت، من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 131 ساعة على الزلزال بولاية هطاي جنوبي تركيا. وبعد رصدها أصواتا قادمة من تحت أنقاض مبنى مكون من 4 طوابق في قضاء بلن، كثفت الفرق جهودها في الموقع ونجحت في إخراج الطفلة إرام (7 أعوام) ونقلتها إلى المستشفى.

بعد 138 ساعة