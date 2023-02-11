السودان.. إصابة عسكريين في استهداف موكب حاكم وسط دارفور

أعلنت السلطات السودانية مساء أمس الجمعة تعرض موكب سعد آدم أبكر حاكم ولاية وسط دارفور (غرب) لإطلاق نار من قبل خارجين عن القانون، أسفر عن إصابة 3 عسكريين.

جاء ذلك في بيان صادر من مكتب حاكم (والي) ولاية وسط دارفور، نشرته وكالة الأنباء السودانية.

وأفاد البيان أن موكب أبكر تعرض لإطلاق نار بمنطقة جلدو في محلية غرب جبل مرة ظهر أمس من قبل متفلتين (خارجين عن القانون) ما أسفر عن إصابة 3 عسكريين بجروح متفاوتة.

وأضاف أن القوات الأمنية مشّطت المنطقة بشكل واسع عقب الحادث وفر مطلقو النار هاربين إلى وسط جبال مرة.

وأشار البيان إلى أنه فور وصول موكب حاكم ولاية وسط دارفور إلى مدينة زالنجي (مركز الولاية) عقدت اللجنة الأمنية للولاية اجتماعا طارئا بحثت خلاله ملابسات الحادث وتعهدت بملاحقة الجناة.

وجبل مرة سلسلة جبلية وعرة تمتد من شمال إقليم دارفور إلى جنوبه على امتداد 280 كيلومترا.