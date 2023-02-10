بلينكن يشيد بمساعدة قطر لمنكوبي الزلزال في تركيا وشمال سوريا

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة إن مساعدة قطر للمنكوبين في تركيا وشمال سوريا مثال على مبادرتها لمواجهة التحديات الملحّة.

وأضاف بلينكن بعد مباحثاته في واشنطن مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الولايات المتحدة تلحظ كرم قطر في مساعدتها للمنكوبين في تركيا وشمال سوريا جراء الزلزال.

من جهته، قال وزير الخارجية القطري -في مقابلة مع الجزيرة عقب اجتماعه مع نظيره الأميركي- إن هناك تحديات كثيرة في الدخول إلى سوريا، وإن لدى قطر جمعيات خيرية وفرق بحث وإنقاذ هناك تقدّم المساعدة.

وضرب زلزال مدمر فجر الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا، وشعر به سكان عدد من الدول في المنطقة، وأسفر -وفق آخر الإحصاءات- عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص وجرح عشرات الآلاف، كما أدى لدمار كبير في المباني والمرافق في كل من تركيا وسوريا.

وأعلنت قطر عن إطلاق جسر جوي خصصته لدعم البلدين، في حين أعلنت وزارة الخارجية تقديم 10 آلاف منزل متنقل ضمن جهود إغاثة المتضررين من كارثة الزلزال.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية القطري إن القضايا التي ناقشها مع نظيره الأميركي تضمنت الوضع في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية، وآلية احتواء التصعيد، بالإضافة إلى ملف أفغانستان والمفاوضات النووية مع إيران.

كما قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه ناقش مع بلينكن ملف الاتفاق النووي ولقاءاته الأخيرة مع وزير الخارجية الإيراني، وأكد أن الوضع معقد بالنسبة للمفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني، بيد أنه شدد على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية.