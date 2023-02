موقع أميركي يغلق حساب شابة سورية تجمع تبرعات لعائلتها المتضررة من الزلزال

أغلق موقع التبرعات الأميركي الشهير "غو فاند مي" (GoFundMe) حساب شابة سورية بسبب إطلاقها حملة عليه لجمع التبرعات لشقيقها وأفراد عائلته الذين تضرروا من الزلزال المدمر، بدعوى الامتثال للعقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري.

وأرفقت الشابة السورية شيماء خياط على حسابها في تويتر صورة من رسالة البريد الإلكتروني التي وصلتها من موقع التبرعات الأميركي أمس الخميس، والتي أُبلغت فيها عن سبب إغلاق حسابها.

I am absolutely disgusted and enraged by this. I set up a Gofundme for my brother & his family who were impacted in the Syrian earthquake..& they closed my entire account because they won’t allow anyone to help Syria. That’s AmeriKKKa for you. #LiftSyriaSanctions #SyriaNeedsHelp pic.twitter.com/cYCzvMUNBf

— 𝓈𝒽𝒾𝓂𝒶 🥀 (@shimalima_) February 9, 2023