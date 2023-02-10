موقع أميركي يغلق حساب شابة سورية تجمع تبرعات لعائلتها المتضررة من الزلزال

أغلق موقع التبرعات الأميركي الشهير "غو فاند مي" (GoFundMe) حساب شابة سورية بسبب إطلاقها حملة عليه لجمع التبرعات لشقيقها وأفراد عائلته الذين تضرروا من الزلزال المدمر، بدعوى الامتثال للعقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري.

وأرفقت الشابة السورية شيماء خياط على حسابها في تويتر صورة من رسالة البريد الإلكتروني التي وصلتها من موقع التبرعات الأميركي أمس الخميس، والتي أُبلغت فيها عن سبب إغلاق حسابها.

I am absolutely disgusted and enraged by this. I set up a Gofundme for my brother & his family who were impacted in the Syrian earthquake..& they closed my entire account because they won’t allow anyone to help Syria. That’s AmeriKKKa for you. #LiftSyriaSanctions #SyriaNeedsHelp pic.twitter.com/cYCzvMUNBf — 𝓈𝒽𝒾𝓂𝒶 🥀 (@shimalima_) February 9, 2023

وجاء في الرسالة "بصفتنا شركة أميركية فإننا مطالبون باتباع شروط الخدمة الخاصة بنا وخدمة الدفع ومتطلباتها والقوانين المعمول بها، بما في ذلك تلك التي وضعتها وزارة الخزانة الأميركية، والتي تحظر على "غو فاند مي" السماح لحملات التبرع التي لا تطابق تلك الشروط بجمع الأموال على منصتنا".

وتابعت "لهذا السبب، نكتب إليك لنعلمك بأن حسابك في "غو فاند مي" قد تم إغلاقه بسبب عقوبات تتعلق بدولة غير مدعومة، وبسبب انتهاكه بند السلوك المحظور الخاص بنا".

وعبرت خياط عن استيائها من القرار، وكتبت "أشعر بالاشمئزاز والغضب من هذا، أطلقت حملة تبرعات لأخي وعائلته الذين تأثروا بالزلزال في سوريا، لكنهم أغلقوا حسابي بالكامل لأنهم لن يسمحوا لأي شخص بمساعدة سوريا".

إغلاق حساب الفتاة السورية جاء رغم إصدار وزارة الخزانة الأميركية قبل ساعات ترخيصا عاما يسمح بوصول جميع المساعدات الدولية لإغاثة المتضررين من الزلزال، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، وذلك لمدة 180 يوما.

وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة في البيان الذي أصدرته الوزارة "أود أن أوضح تماما أن العقوبات الأميركية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري".

وتابع "تتضمن برامج العقوبات الأميركية بالفعل استثناءات قوية للجهود الإنسانية، وتصدر وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال، حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".