شاهد.. لقطات مؤثرة لإخراج ناجين من تحت أنقاض الزلزال بسوريا

في ظروف صعبة وإمكانيات محدودة، تكافح فرق الإغاثة في شمال سوريا لإنقاذ بعض ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع فجر الاثنين وكان مركزه في جنوب تركيا وامتد إلى الشمال السوري، حيث أدى إلى سقوط أكثر من 22 ألف قتيل معظمهم في تركيا إضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين.

وتتضمن اللقطات المرفقة عمليات إنقاذ بعض المنكوبين من تحت أنقاض مبان مدمرة في الشمال السوري.

وتشير الأرقام في سوريا حتى بعد ظهر الجمعة إلى أكثر من 3500 قتيل وأكثر من 7 آلاف مصاب، بينما يقدّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أعداد من تضرروا من الزلزال في سوريا بشكل عام بأكثر من 6 ملايين شخص.

ولفتت مصادر أممية الأنظار إلى محدودية الإمكانات من معدات ووقود وغيرهما؛ وقالت إن ذلك يعرقل جهود الإنقاذ والإسعاف.

من جانبه، قال مدير الدفاع المدني السوري التابع للمعارضة رائد الصالح، إنه لم تدخل أي فرق إنقاذ دولية إلى شمال غربي سوريا. وأضاف في مؤتمر صحفي أن نقص المعدات المتقدمة كان سببا رئيسيا في أي قصور شاب عمليات إنقاذ المنكوبين.