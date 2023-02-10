شاهد- مواطن تركي لم يتوقف لحظة عن تلاوة القرآن أثناء انتشاله من بين الركام

وثق مقطع مصور لحظة انتشال فرق الإنقاذ مواطنا تركيا من تحت أنقاض منزله المنهار بفعل الزلزال، وهو يصدح بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

الفيديو -الذي بثته وكالة الأناضول على موقعها على إنستغرام- أظهر فرق الإنقاذ تخرج مواطنا من بين الركام وهو يقرأ آيات من سورة البقرة بصوت مرتفع.

وحسب ما ذكرت صحيفة "سي إن إن ترك" (CNNturk) فإن عثمان فرات عنصر الشرطة برتبة رقيب (47 عامًا) ظل على قيد الحياة تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش، رغم مرور أكثر من 100 ساعة على وقوع الزلزال.

104 saat sonra…

Bir mucize daha… Polis Arama Kurtarma ekiplerimiz, Uzman Çavuş Osman Fırat'ı enkazdan sağ olarak çıkardı. Birlikte güçlüyüz 🇹🇷#deprem#PolisAramaKurtarma 📍Kahramanmaraş pic.twitter.com/PkVnPbTroV — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 10, 2023

كما نشرت صحيفة "يني شفق" التركية مقطعا مصورا للرجل وهو يقرأ آيات من سورة ياسين أثناء نقله في عربة الإسعاف إلى إحدى المشافي بعد إنقاذه من تحت الأنقاض.

وقبل يومين، ذكرت صحيفة "آهابر" (ahaber) الإخبارية التركية أن الكاميرات وثقت أثناء عملية الإنقاذ مقطعا مصورا لمواطن بمنطقة أنطاكيا في ولاية هاطاي كان يقرأ القرآن وهو تحت الأنقاض.

وأمس الخميس، خرجت الطفلة السورية شام بعد 40 ساعة قضتها تحت الأنقاض في ريف إدلب، لتروي ما فعلته تحت أكوام الركام، حيث كانت تستغفر وتتلو القرآن الكريم.

"بدي بس قنينة مي".. الطفلة السورية "شام" تخبر فريق الإنقاذ عن معاناتها وعدم تمكنها من النوم بسبب الألم الذي عانته تحت الركام جراء الزلزال في ريف إدلب#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/8kj9lxkIyi — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 9, 2023

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمسن تحت أنقاض الزلزال في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وبجواره نسخة من المصحف الشريف احتفظ بها طوال بقائه.