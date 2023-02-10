دعوات في الحرمين والأقصى لإغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا وصلاة الغائب تعم المساجد

دعا خطباء صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى اليوم المسلمين إلى دعم تركيا وسوريا وإغاثة المنكوبين فيهما جراء الزلزال الذي ضربهما الاثنين الماضي وتجاوز عدد ضحاياه حتى اليوم 22 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى.

وحث خطيب الجمعة في المسجد الحرام الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة على إغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا من خلال الجهات الرسمية.

وفي المدينة المنورة حث خطيب المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب المسلمين على الدعاء لإخوانهم المتضررين من الزلزال، ودعاهم إلى أن يهبّوا لنجدتهم وإغاثتهم.

أما في فلسطين فقد دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة قبيل إقامة صلاة الجمعة المسلمين إلى دعم إخوانهم في سوريا وتركيا بكل ما يستطيعون.

صلاة الغائب

وأدى المسلمون في العالم اليوم الجمعة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال، وعمت الصلوات والدعوات للمنكوبين وضحايا الزلزال المساجد في كثير من الدول العربية والإسلامية.

وفي المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الغائب، ودعا غسان الرجبي مدير المسجد الإبراهيمي وخطيبه بالرحمة للضحايا والشفاء للجرحى.

ونقلت وكالة الأناضول أن صلاة الغائب أقيمت على أرواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا في مساجد لبنان والأردن والإمارات والبحرين وباكستان وأذربيجان وإندونيسيا وغيرها من دول العالم.

وكان شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد دعا إلى "انتفاضة عالمية" لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

و​​​​​​فجر الاثنين الماضي ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات بمقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.