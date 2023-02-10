تعهّد بعرقلة مساعيهم لإلغاء الضمان الاجتماعي.. بايدن يتوعد الجمهوريين: سأكون كابوسكم

توعّد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال جولة له في فلوريدا الخميس، بأنه سيكون "كابوسا" للجمهوريين إذا مسوا بالامتيازات الاجتماعية.

وقال بايدن إن "حلم الكثير من الجمهوريين هو إلغاء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (ميديكير)"، وهما، على التوالي: برنامج مساعدة في مرحلة الشيخوخة، وتأمين صحي لكبار السن.

وأضاف الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاما "إذا كان ذلك حلمكم فأنا سأكون كابوسكم"، واعدا بعرقلة أي محاولة تشريعية في هذا الاتجاه.

ويبدو أن بايدن بدأ بالفعل حملة من أجل انتخابات 2024 الرئاسية بالرغم من أنه لم يعلن ترشّحه رسميا، وهو يسعى إلى مواصلة النقاش الذي بدأه الثلاثاء الماضي في الكونغرس خلال خطابه عن حالة الاتحاد.

وكان بايدن قد انتقد في خطابه الجمهوريين لرغبتهم في التضحية بهذين البرنامجين الاجتماعيين، بذريعة الحفاظ على انضباط الميزانية. وقد استدعى ذلك نفيا شديدا من الجمهوريين الذين نعتوا الرئيس بأنه "كاذب".