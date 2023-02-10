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بوارق أمل من تحت الركام.. قصص ناجين من الزلزال بعد أكثر من 90 ساعة

10/2/2023

رغم مرور 4 أيام على وقوع الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين الماضي، فإن أمل العثور على ناجين لم ينقطع بعد، فقد تمسّك كثيرون بالحياة تحت الأنقاض رغم بقائهم أكثر من 90 ساعة في انتظار المساعدة.

ووثّقت عدسات الكاميرا قصصا مؤثرة لعمليات إنقاذ وُصفت بالمعجزة، وفي ما يلي عرض لأبرز هذه القصص.

100 ساعة

نشر حساب قناة "تي آر تي هابر مباشر" (TRT Haber Canlı) على تويتر صباح اليوم الجمعة مجموعة من مقاطع الفيديو التي توثّق عمليات إنقاذ ناجين من الزلزال المدمر بعد مرور 100 ساعة.

وقال حساب القناة -في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو- إنه تم انتشال أم وابنها في ديار بكر وشخص آخر في هاتاي من تحت الأنقاض بعد 100 ساعة من وقوع الزلزال.

كما نشرت القناة مقطعين آخرين لعملتي إنقاذ في كهرمان مرعش مركز الزلزال المدمّر (جنوبي تركيا) وأخرى في ديار بكر.

وعبر بثّ مباشر، تواصل القناة التركية رصد آخر تطورات عمليات الإنقاذ، التي تظهر تضافر جهود عمّال الإغاثة وعناصر الجيش والإسعاف للبحث عن ناجين وانتشالهم ثم إسعافهم.

99 ساعة

ولم يمنع ظلام الليل أو الطقس القارس تواصل جهود الإنقاذ، وذكر حساب قناة "تي آر تي هابر مباشر" أنه تم التواصل مع شقيقتين في كهرمان مرعش، وتمّ انتشال أحد الإخوة من تحت الأنقاض بعد مرور 99 ساعة، في حين لا تزال الجهود متواصلة لإنقاذ الأخ الثاني.

96 ساعة

وفي عملية إنقاذ وُصفت بالمعجزة، تمكنت فرق البحث في ولاية كهرمان مرعش من إنقاذ شاب بعد مضي 96 ساعة على حدوث الزلزال.

وأسفرت جهود البحث فجر اليوم الجمعة عن إنقاذ ألبير ساتشما (26 عاما) من تحت أنقاض مبنى منهار في قضاء دولقدير أوغلو.

وسُلم الشاب إلى فرق الإسعاف لنقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

كما تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ رضيعة مع 4 أفراد من أسرتها من تحت أنقاض مبنى منهار في أنطاكية بولاية هاتاي (جنوبي تركيا)، بعد مضي 96 ساعة على كارثة الزلزال.

أكثر من 90 ساعة

رغم مرور ساعات طويلة على الزلزالين اللذين ضربا جنوبي تركيا، تتواصل عمليات إنقاذ العالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

ونشرت وكالة الأناضول -عبر حسابها على تويتر- مقطعا يوثّق إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات قضت 4 أيام تحت الأنقاض.

كما نشرت مقطعا يوثّق إنقاذ خديجة أوزجلبي (65 عاما) وابنتها مهربان سلطان (33 عاما) من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش، بعد مرور 92 ساعة على الزلزال.

وفي قصة مؤثرة، تمكّنت فرق الإنقاذ من انتشال رضيعة تبلغ من العمر 10 أيام من تحت الأنقاض في مدينة هاتاي، وكانت على قيد الحياة مع أمها كذلك.

ونشر حساب وكالة الأناضول في نسخته الإنجليزية صورة الفتاة وهي محاطة بفريق الإسعاف.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث التركية بأنه تم انتشال 17 ألفا و134 جثة من تحت الأنقاض إلى الآن، في حين تم إحصاء 3162 جثة في سوريا بشكل رسمي، مما يرفع عدد القتلى إلى 20 ألفا و296.

المصدر : الجزيرة + الأناضول + مواقع التواصل الاجتماعي