بوارق أمل من تحت الركام.. قصص ناجين من الزلزال بعد أكثر من 90 ساعة

رغم مرور 4 أيام على وقوع الزلزال العنيف الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين الماضي، فإن أمل العثور على ناجين لم ينقطع بعد، فقد تمسّك كثيرون بالحياة تحت الأنقاض رغم بقائهم أكثر من 90 ساعة في انتظار المساعدة.

ووثّقت عدسات الكاميرا قصصا مؤثرة لعمليات إنقاذ وُصفت بالمعجزة، وفي ما يلي عرض لأبرز هذه القصص.

100 ساعة

نشر حساب قناة "تي آر تي هابر مباشر" (TRT Haber Canlı) على تويتر صباح اليوم الجمعة مجموعة من مقاطع الفيديو التي توثّق عمليات إنقاذ ناجين من الزلزال المدمر بعد مرور 100 ساعة.

وقال حساب القناة -في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو- إنه تم انتشال أم وابنها في ديار بكر وشخص آخر في هاتاي من تحت الأنقاض بعد 100 ساعة من وقوع الزلزال.

Kahramanmaraş’ta 100. saatte bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/Zq9s7kr15t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2023

كما نشرت القناة مقطعين آخرين لعملتي إنقاذ في كهرمان مرعش مركز الزلزال المدمّر (جنوبي تركيا) وأخرى في ديار بكر.

Diyarbakır’da anne ile oğlu ve Hatay’da bir kişi daha enkazdan 100. saatte çıkarıldı. pic.twitter.com/wGjnuWrE7J — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2023

وعبر بثّ مباشر، تواصل القناة التركية رصد آخر تطورات عمليات الإنقاذ، التي تظهر تضافر جهود عمّال الإغاثة وعناصر الجيش والإسعاف للبحث عن ناجين وانتشالهم ثم إسعافهم.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için canla başla çalışıyor. Depremzedelere yardımlar ulaştırılıyor. Depreme dair son gelişmeler, bölgelerden canlı bağlantılarla @trthaber’de. https://t.co/aZP6aARj1X — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2023

99 ساعة

ولم يمنع ظلام الليل أو الطقس القارس تواصل جهود الإنقاذ، وذكر حساب قناة "تي آر تي هابر مباشر" أنه تم التواصل مع شقيقتين في كهرمان مرعش، وتمّ انتشال أحد الإخوة من تحت الأنقاض بعد مرور 99 ساعة، في حين لا تزال الجهود متواصلة لإنقاذ الأخ الثاني.

Kahramanmaraş’ta 2 kız kardeş ile iletişim kuruldu. Kardeşlerden biri 99. saatte enkazdan sağ çıkarıldı. Diğer kardeşi çıkarmak için çalışmalar sürüyor. pic.twitter.com/fqmhYEE8id — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2023

96 ساعة

وفي عملية إنقاذ وُصفت بالمعجزة، تمكنت فرق البحث في ولاية كهرمان مرعش من إنقاذ شاب بعد مضي 96 ساعة على حدوث الزلزال.

وأسفرت جهود البحث فجر اليوم الجمعة عن إنقاذ ألبير ساتشما (26 عاما) من تحت أنقاض مبنى منهار في قضاء دولقدير أوغلو.

وسُلم الشاب إلى فرق الإسعاف لنقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

كما تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ رضيعة مع 4 أفراد من أسرتها من تحت أنقاض مبنى منهار في أنطاكية بولاية هاتاي (جنوبي تركيا)، بعد مضي 96 ساعة على كارثة الزلزال.

Toddler, her family pulled alive from debris 96 hours after quakes in Türkiye Sela Elbarazi, her mother, father, brother and uncle were saved in Hatay’s Antakya district https://t.co/GpWCzMttQ7 pic.twitter.com/6Qy5t0ikwz — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 10, 2023

أكثر من 90 ساعة

رغم مرور ساعات طويلة على الزلزالين اللذين ضربا جنوبي تركيا، تتواصل عمليات إنقاذ العالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

ونشرت وكالة الأناضول -عبر حسابها على تويتر- مقطعا يوثّق إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات قضت 4 أيام تحت الأنقاض.

(VIDEO) 4-year-old girl rescued from rubble 4 days after earthquakes in Türkiye’s southern Hatay province pic.twitter.com/8PcsDK9Obn — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 10, 2023

كما نشرت مقطعا يوثّق إنقاذ خديجة أوزجلبي (65 عاما) وابنتها مهربان سلطان (33 عاما) من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش، بعد مرور 92 ساعة على الزلزال.

Mother and daughter rescued from the rubble after 92 hours during search and rescue operations in southern Kahramanmaras province https://t.co/HqU62FsdeD pic.twitter.com/enf9eMel6M — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 10, 2023

وفي قصة مؤثرة، تمكّنت فرق الإنقاذ من انتشال رضيعة تبلغ من العمر 10 أيام من تحت الأنقاض في مدينة هاتاي، وكانت على قيد الحياة مع أمها كذلك.

ونشر حساب وكالة الأناضول في نسخته الإنجليزية صورة الفتاة وهي محاطة بفريق الإسعاف.

Rescue teams still find survivors days after deadly earthquakes in Türkiye 10-day-old infant was found alive in the southern city of Hatay after 90 hours https://t.co/ti4017vqIx pic.twitter.com/es8AaNMSiE — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 9, 2023

وأفادت هيئة إدارة الكوارث التركية بأنه تم انتشال 17 ألفا و134 جثة من تحت الأنقاض إلى الآن، في حين تم إحصاء 3162 جثة في سوريا بشكل رسمي، مما يرفع عدد القتلى إلى 20 ألفا و296.