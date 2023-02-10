بالفيديو.. رئيس الوزراء البريطاني يساعد المتطوعين في مركز تبرعات لضحايا الزلازل

انضم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى مجموعة من المتطوعين -أغلبيتهم من الطلاب- أسسوا مركزا في العاصمة لندن، لتلقي التبرعات وجمع الإغاثات للناجين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وساعد سوناك أمس الخميس طلابا من كلية لندن الجامعية في حزم التبرعات، بالإضافة إلى التبرع بالقبعات والأوشحة والبطانيات.

وقال في مقطع مصور وثق مشاركته في الحملة ونشر على تويتر إنه من الصعب فهم حجم المأساة التي حدثت في تركيا وسوريا، قرابة 20 ألف شخص فقدوا حياتهم ودمرت المدن.

وأضاف أن الجميع شاهد صور الآباء وهم يحاولون العثور على أطفالهم من تحت الأنقاض، هذه الصور ستبقى معنا جميعا لفترة طويلة، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أهمية دعم تركيا في هذا الوقت.

وأكد سوناك أن بريطانيا ستواصل تقديم كل الدعم الذي تستطيع القيام به، وأن لجنة طوارئ الكوارث تنسق جميع أعمال الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة.

To the people of Türkiye and Syria, know that the UK stands with you. pic.twitter.com/xwXd9S30C5 — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 9, 2023

دعوة للتبرع

وأضاف أنه عندما أقول إن الناس يمكن أن يتبرعوا بسخاء لتلك المؤسسة الخيرية فهذا يعني أن الحكومة ستراقب هذه التبرعات، وأنا أحث الناس على التبرع بسخاء إذا استطاعوا.

وقد قررت المملكة المتحدة إرسال مستشفى ميداني وفريق دعم جوي للرعاية الحرجة، وطائرة للمساعدة في توفير العلاج الطارئ الحيوي لمن أصيبوا بجروح خطيرة من الزلازل الكارثية في تركيا.

والثلاثاء الماضي وصل فريق بريطاني من 77 متخصصا في البحث والإنقاذ إلى مدينة غازي عنتاب (إحدى المقاطعات العشر المنكوبة في تركيا) وبرفقتهم معدات و4 كلاب مدربة للمشاركة في عمليات الإغاثة.

وفجر الاثنين الماضي ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات بمقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.