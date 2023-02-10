بالأرقام.. أبرز الفرق الدولية المساهمة في جهود الإنقاذ بتركيا
10/2/2023
تدفقت على تركيا فرق البحث والإنقاذ من نحو 60 دولة منذ أن بدأ يتجلى حجم الكارثة التي حلت بها جراء الزلزال المدمر.
وحتى بعد ظهر اليوم الجمعة تشير الأرقام إلى أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمالي سوريا وصل إلى أكثر من 22 ألف قتيل، بينهم أكثر من 19 ألفا في تركيا، إضافة إلى ما يقارب 78 ألف مصاب.
في التقرير التالي للجزيرة نتعرف على أبرز الفرق الدولية التي أتت إلى تركيا للمساهمة في جهود الإنقاذ وإغاثة الناجين.
المصدر : الجزيرة + الأناضول