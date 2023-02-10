إيران تعتقل المسؤولين عن هجوم أصفهان وتعلن تورط إسرائيليين فيه

أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على "الجناة الرئيسيين" في هجوم بطائرة مسيرة هذا الشهر على موقع عسكري بمدينة أصفهان وسط البلاد، وقالت إنه شارك فيه "مرتزقة" إسرائيليون.

وأعلنت وزارة الأمن والحرس الثوري الإيراني في بيان مشترك أنه نظرا لاستمرار التحقيق مع الموقوفين فإن تفاصيل هذه العملية ستنشر لاحقا.

من جهتها، قالت وكالة أنباء إرنا الايرانية الرسمية إنه تم تحديد واعتقال الجناة الرئيسيين في المحاولة الفاشلة لتخريب مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع بأصفهان في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضافت أنه ثبت حتى الآن "تورط مرتزقة النظام الصهيوني (إسرائيل) في هذا العمل".





هجوم فاشل

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية قالت إنها أحبطت هجوما "فاشلا" بـ3 طائرات مسيّرة استهدف أحد المصانع العسكرية في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وأضافت الوزارة أن المضادات الدفاعية الإيرانية تصدت للمسيّرات الثلاث، واقتصرت الأضرار على سقف أحد المصانع العسكرية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أنه تم بنجاح في ضوء التمهيدات والتدابير الدفاعية إحباط هذا الهجوم الذي شن بأجسام طائرة صغيرة (مسيّرات).

وأضاف البيان أن "هذا الهجوم الفاشل لم يسفر عن وقوع ضحايا، ولحقت أضرار طفيفة بسقف المصنع، والتي بفضل الله لم تتسبب في إحداث خلل بمعدات ومهمات المجمع".