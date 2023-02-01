رويترز: إعادة تعويم ناقلة للغاز الطبيعي المسال تعطلت في قناة السويس

أعلنت وكالة ليث للشحن إعادة تعويم ناقلة للغاز الطبيعي المسال تعطلت في قناة السويس المصرية اليوم الأربعاء، في حين نفى رئيس هيئة القناة جنوح أي سفينة.

وقال مصدران بقناة السويس لوكالة رويترز إن قاطرات تابعة للقناة كانت تعمل على تحريك السفينة جريس إيميليا، مضيفين أن حركة الملاحة لم تتأثر.

وذكر أحد المصدرين أن الواقعة حدثت في جزء جنوبي من القناة حيث تسمح تفريعة للسفن بالمرور رغم توقف السفينة الذي حدث بسبب عطل في المحركات.

وجنحت سفينة أثناء عبورها قناة السويس اليوم من دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة في الممر المائي الذي يربط البحرين الأبيض والأحمر، حسب مسؤول في القناة.

وأوضح المسؤول أن "السفينة تعطلت في منطقة كبريت بالقطاع الجنوبي للقناة بسبب عطل في المحركات، ولكن العطل لم يؤثر على حركة الملاحة، وحركة السفن طبيعية"، وأضاف أن "5 قاطرات تحاول تعويم السفينة الآن".

في المقابل، نفى رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع جنوح سفينة في القناة، مؤكدا أنه حدث بها عطل جارٍ إصلاحه دون تأثر حركة الملاحة.

وقال ربيع، في تصريح لموقع "صدى البلد" المحلي (خاص)، إن ما تردد من أنباء عن جنوح السفينة في المجرى الملاحي عارٍ من الصحة.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني جنحت بالمثل سفينة في القناة من دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة.

وفي 2021 استقطب جنوح سفينة لأيام عدة في القناة اهتماما إعلاميا كبيرا، بعد أن علقت حركة الملاحة وعرقلتها.

وتشكل عائدات قناة السويس التي بلغت 8 مليارات دولار عام 2022 مصدرا رئيسا للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني من شح في العملة الأجنبية أدى إلى تدهور كبير في سعر صرف الجنيه.