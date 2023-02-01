نتنياهو يبدي استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب إذا طلبت منه أميركا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيفكر في القيام بالوساطة بين روسيا وأوكرانيا إذا طلب البلدان منه ذلك أو إذا طلبته منه الولايات المتحدة.

وأكد نتنياهو -في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) أمس الثلاثاء- أن لدى إسرائيل أمورها الخاصة التي تشغلها، وفق تعبيره.

وقال "إذا طلب الطرفان مني ذلك، أو بصراحة إذا طلبت مني الولايات المتحدة ذلك، وكانت الظروف مهيأة، سأفكر بالتأكيد في القيام بالوساطة، لكنني لا أقحم نفسي بذلك".

وأضاف "لدينا أمورنا الخاصة التي نتعامل معها.. ولا أقول ذلك تقليلا من أهمية الأمر، إذ إن السلام العالمي هو الذي على المحك هنا".

وأوضح أن الطلب يجب أن يأتي في "الوقت المناسب والظروف المناسبة"، وأيضا بمباركة الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه تلقى طلبا "غير رسمي" بالتوسط العام الماضي في بداية حرب روسيا على أوكرانيا، لكنه رفض لأنه لم يكن رئيسا للوزراء حينذاك.