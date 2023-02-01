في ظل التوتر بين دول البلطيق وموسكو.. ليتوانيا تحض دول الاتحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا

حضّ وزير خارجية ليتوانيا -أمس الثلاثاء- بقية دول الاتحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا، في وقت تتصاعد فيه التوترات الدبلوماسية بين دول البلطيق وموسكو منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وفيلنيوس منذ طردت الأخيرة السفير الروسي في أبريل/نيسان 2022 إثر انكشاف أمر مذبحة اتُّهمت القوات الروسية بارتكابها في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وقال الوزير غابرييليوس لاندسبيرغيس -خلال مؤتمر صحفي "لا فائدة من وجود سفير روسي في عاصمة أوروبية".

وشدد على أن البعثات الدبلوماسية الروسية "لم تعد، في معظم الحالات، مؤسسة دبلوماسية، إنّها مؤسسة دعائية، تتستر على جرائم الحرب وتسوق عموما لأجندة إبادة جماعية".

والأسبوع الماضي، قالت إستونيا إنها ستطرد السفير الروسي ردا على إعلان الكرملين سفيرها في موسكو شخصا غير مرغوب فيه.

وقالت الخارجية الإستونية يومها في تغريدة "نحن نحترم مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع روسيا" مضيفة أنه يتعين على السفير الروسي أن يغادر البلاد في نفس الوقت الذي سيغادر فيه نظيره الإستوني موسكو.

وقد أمهلت روسيا السفير الإستوني حتى 7 فبراير/شباط لمغادرة أراضيها. وتضامنا مع إستونيا أعلنت لاتفيا، ثالثة دول البلطيق، أنها ستطرد السفير الروسي وستسحب سفيرها من موسكو.