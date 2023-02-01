صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بإطلاق صفارات الإنذار في بلدة سديروت وبعض مستوطنات غلاف قطاع غزة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- عن تفعيل الصفارات، كما أوضح في وقت لاحق أن القبة الحديدية "تصدت بنجاح لصاروخ واحد" أُطلق من قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في مدينة عسقلان وبعض بلدات غلاف غزة، وأضاف أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من القطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.

Following the initial report, one rocket was fired from Gaza toward Israel. The rocket was intercepted by the IDF Aerial Defense Array. — Israel Defense Forces (@IDF) February 1, 2023

كما شنت مقاتلات الاحتلال غارات مكثفة استهدفت مواقع وسط قطاع غزة -الجمعة الماضي- في حين أعلنت الدفاعات الجوية التابعة للمقاومة الفلسطينية تصديها للطائرات الإسرائيلية بصواريخ أرض جو وبالمضادات الأرضية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية كبيرة داخل مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية الأسبوع الماضي، أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم سيدة مسنة، وإصابة عشرات، بعضهم في حالة خطيرة، وأعقب ذلك عمليتا إطلاق نار في القدس قتل فيهما 7 إسرائيليين.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني الجاري 35 فلسطينيا بينهم 8 أطفال، بينما استشهد 224 فلسطينيا في الضفة الغربية وغزة، بينهم 61 طفلا، في العام الماضي 2022.