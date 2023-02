صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بإطلاق صفارات الإنذار في بلدة سديروت وبعض مستوطنات غلاف قطاع غزة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- عن تفعيل الصفارات، كما أوضح في وقت لاحق أن القبة الحديدية "تصدت بنجاح لصاروخ واحد" أُطلق من قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في مدينة عسقلان وبعض بلدات غلاف غزة، وأضاف أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من القطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.

Following the initial report, one rocket was fired from Gaza toward Israel. The rocket was intercepted by the IDF Aerial Defense Array.

— Israel Defense Forces (@IDF) February 1, 2023