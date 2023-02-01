السلطات الأميركية تفتش منزل بايدن الشاطئي

قال محامي الرئيس الأميركي جو بايدن إن وزارة العدل تجري عملية تفتيش لمنزل الرئيس الشاطئي في بلدة ريهوبوث بولاية ديلاوير، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن بايدن يتعاون مع هذه العملية.

وأضاف بوب باور المحامي الشخصي لبايدن -في بيان- "اتفقنا على التعاون"، موضحا أنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات بعد انتهاء التفتيش.

ويأتي هذا التفتيش في أعقاب العثور على وثائق سرية في مكتب بالعاصمة واشنطن كان بايدن يستخدمه قبل توليه الرئاسة، وفي منزله بمدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

ووفقا لوسائل إعلام أميركية، فقد عثر في المجمل على أكثر من 20 صفحة من الوثائق السرية، اكتشفت المجموعة الأولى منها في مكتب بايدن السابق في واشنطن، أما المجموعات اللاحقة فوجدت في مرآب منزله بمدينة ويلمنغتون، وكلها تعود للحقبة التي كان فيها نائبا للرئيس باراك أوباما.





وكانت شبكة "سي إن إن" (CNN) نقلت أن الوثائق التي اكتشفت في مكتب بايدن السابق بواشنطن تتضمن 10 وثائق سرية تحتوي على تقارير للاستخبارات ومواد أخرى تتعلق بأوكرانيا وإيران وبريطانيا، وكلها مؤرخة بين عامي 2013 و2016.

وقد أثارت هذه القضية مقارنات بين سلوك بايدن ومجريات التحقيق في الوثائق التي احتفظ بها، وبين التحقيق الجاري مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب الذي صودرت في منزله بفلوريدا وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرته منصبه.

واكتشفت المجموعة الأولى من وثائق بايدن السرية قبل أسبوع من الانتخابات النصفية للكونغرس التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لكن البيت الأبيض لم يتحدث عن القضية إلا في 9 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، وذلك ما جعل الجمهوريين يتهمونه بالتعتيم على الأمر لأسباب سياسية حزبية.