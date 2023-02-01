بعد هجوم بالصواريخ استهدف قاعدة تركية شمالي العراق.. وزير الدفاع التركي: قواتنا قامت بالرد الضروري

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن القوات التركية قامت بالرد الفوري والضروري وبالمثل على مصادر إطلاق الصواريخ الذي استهدف صباح اليوم الأربعاء قاعدة زليكان العسكرية التركية في ناحية بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وأضاف أكار في تصريحات صحفية اليوم أن العمليات العسكرية للجيش التركي في شمال كل من سوريا والعراق ستستمر حتى القضاء على ما وصفه بالإرهاب.

وكانت قناة "إن تي في" (NTV) الإخبارية التركية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أتراك قولهم إن "قاعدة بعشيقة" التركية تعرضت صباح اليوم لهجوم صاروخي، وإن هذه الصواريخ سقطت في محيط القاعدة من دون تعرضها لأي خسائر، كما لم يسجل سقوط ضحايا او إصابات بهذا الهجوم.

كما ذكرت مصادر أمنية عراقية أنّ هجوما بـ8 صواريخ استهدف قاعدة زليكان العسكرية التركية في ناحية بعشيقة، بدون تسجيل خسائر بشرية.

وأكد كذلك جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق استهداف القاعدة العسكرية التركية بـ8 صواريخ اليوم، وقال إن اثنين منها سقطا داخل القاعدة.

من جانبه أعلن فصيل مسلح غير معروف يدعى "لواء أحرار العراق" مسؤوليته عن استهداف قاعدة زيلكان بـ20 صاروخا طراز غراد.

وقال هذا الفصيل في بيان، حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، إن الوحدة الصاروخية التابعة له استهدفت ما سمتها "القاعدة العسكرية للاحتلال التركي" بعدد 20 صاروخا من نوع غراد في تمام الساعة 7:36 (وفق التوقيت المحلي) صباح اليوم.

وتعهد "لواء أحرار العراق" باستمرار عملياته ضد "المحتل" -وفق تعبيره- في حال لم ينسحب من الأراضي العراقية "بشكل فوري وكامل" وبتوسيعها بحيث تطال "مواقع عسكرية داخل الأراضي التركية في حال بقي الاحتلال" وفق البيان.