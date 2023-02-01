أردوغان: نرفض انضمام السويد للناتو طالما تسمح بحرق المصحف الشريف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن توافق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) طالما أنها تسمح بحرق وتمزيق المصحف الشريف على أراضيها.

جاء ذلك في خطاب للرئيس التركي، اليوم الأربعاء، أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان "موقفنا إيجابي تجاه عضوية فنلندا في حلف الناتو وسلبي تجاه عضوية السويد".





وأواخر يناير/كانون الثاني المنصرم، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدانماركي اليميني، المتطرف راسموس بالودان، نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه هذا العمل الاستفزازي.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.