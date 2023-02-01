بعد جولة الأمين العام للناتو بالمنطقة.. الخارجية الصينية: منطقة آسيا والمحيط الهادي ليست ساحة معركة لمنافسة جيوسياسية

أكدت الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أن منطقة آسيا والمحيط الهادي ليست ساحة معركة للمنافسة الجيوسياسية.

وعلقت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، على زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الأخيرة لكوريا الجنوبية واليابان بالقول إن "على الناتو أن يفكر بجدية في الدور الذي يلعبه في الحفاظ على الأمن الأوروبي".

وأضافت "ما أريد تأكيده هو أن منطقة آسيا والمحيط الهادي ليست ساحة معركة للمنافسة الجيوسياسية، والمواجهة وعقلية الحرب الباردة ليست موضع ترحيب".

يشار إلى أن ستولتنبرغ زار قبل يومين كلا من كوريا الجنوبية واليابان، في إطار جولة تهدف إلى تعزيز علاقات الحلف مع سول وطوكيو في مواجهة الحرب على أوكرانيا وتنامي المنافسة مع الصين.

وقال ستولتنبرغ -في مقابلة مع وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية- إنه يؤمن بشدة بالحاجة إلى تعزيز "الشراكة بين كوريا والناتو لأن الأمن يصبح متداخلا أكثر فأكثر".

وأكد ستولتنبرغ سعي الناتو إلى توثيق التعاون مع الدول الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وسلط الضوء على التهديدات التي تمثلها الصين، وهي الدولة التي وصفها الحلف لأول مرة بأنها "تحد أمني" في وثيقته الإستراتيجية الرئيسية العام الماضي.

وأشار ستولتنبرغ -في لقائه مع يونهاب- إلى وجوب التصدي "للتهديدات والتحديات العالمية، ومنها التحديات القادمة من الصين، ومن سبل القيام بذلك بالطبع العمل بشكل أوثق مع الشركاء في المنطقة".