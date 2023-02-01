بعد تصريحات نتنياهو.. روسيا تهدد إسرائيل إذا زوّدت أوكرانيا بالأسلحة

هدّدت روسيا -اليوم الأربعاء- إسرائيل برد عسكري انتقامي في حال تسليمها أسلحة إلى أوكرانيا، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "يدرس هذا الأمر".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فيما يتعلق بتسليم أسلحة لأوكرانيا، نحن لا نصنّف الدول بحسب الجغرافيا، موضحة أن كل الدول التي تسلّم أسلحة يجب أن تفهم أننا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافا مشروعة للقوات الروسية.

وكان نتنياهو قد قال -أمس الثلاثاء في تصريحات لشبكة "سي إن إن"- إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مبديا أيضا استعداده للعب دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أميركية لمزيد من المشاركة النشطة.

ولم يقدم نتنياهو أي تعهدات جازمة لأوكرانيا، خاصة أن بلاده حافظت على علاقاتها مع روسيا التي تسيطر على أجواء سوريا المجاورة وتغض الطرف عن الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع هناك تابعة لما تقول تل أبيب إنها مليشيات مسلحة مدعومة من إيران.

وعندما سئل نتنياهو خلال مقابلته مع "سي إن إن" عما إذا كان بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل القبة الحديدية التي تحمي إسرائيل من الهجمات الجوية، أجاب "حسنا، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر".