أكسيوس: بلينكن ضغط على عباس لقبول خطة أمنية تعيد سيطرة السلطة على مدينتي نابلس وجنين

نقل موقع "أكسيوس" (Axios) الأميركي، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "ضغط" على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لقبول "خطة أمنية تعيد سيطرة السلطة على مدينتي نابلس وجنين".

وأضاف الموقع أن الخطة الأميركية تشمل "تدريب قوة فلسطينية خاصة لمواجهة المسلحين" في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار "أكسيوس" إلى أن "الفلسطينيين تحفظوا على الخطة الأميركية" لأنها لا تتضمن مطالب لإسرائيل.

وأوضح الموقع أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث سبل التهدئة ومنع اندلاع انتفاضة ثالثة، كما يرى المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن تراجع السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية هو سبب التصعيد في الضفة الغربية.

وحث الوزير الأميركي السلطة الفلسطينية على استعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل، الذي أوقفته الرئاسة الفلسطينية الأسبوع الماضي.

وكانت الخارجية الأميركية اعتبرت أن قرار تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل ليس في محله، مؤكدة أن الحاجة حاليا هي لمزيد من التنسيق بين الجانبين.

وأمس الثلاثاء، التقى الرئيس الفلسطيني وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمدينة رام الله، في ختام جولة دبلوماسية مكثفة سعى خلالها لخفض التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شنّ حملة من الاغتيالات الممنهجة نفذتها قوات خاصة ضد قيادات من مجموعتي "عرين الأسود" (المقاومة الفلسطينية في مدينة نابلس) و"كتيبة جنين" في الشهور الأخيرة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، شهدت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، صدامات عنيفة بين أجهزة الأمن الفلسطيني ومحتجين غاضبين على اعتقال السلطة أحد النشطاء البارزين في "عرين الأسود"، وهو مصعب اشتية القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وعلقت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد أكبر اقتحام تشنه القوات الإسرائيلية منذ سنوات، إذ توغل الاحتلال في عمق مخيم جنين وتسبب باستشهاد 10 فلسطينيين، بينهم سيدة مسنة، وإصابة عشرات، بعضهم في حالة خطيرة، وأعقب ذلك عمليتا إطلاق نار في القدس قتل فيهما 7 إسرائيليين.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني الجاري 35 فلسطينيا بينهم 8 أطفال، في حين استشهد 224 فلسطينيا في الضفة الغربية وغزة، بينهم 61 طفلا، في العام الماضي 2022.