رئيس تشاد يصل إسرائيل لافتتاح سفارة لبلاده في تل أبيب

قال رئيس تشاد محمد ديبي إنه سيفتتح سفارة لبلاده في إسرائيل غدا الخميس، في حين قال مسؤول إسرائيلي إن موقع السفارة التشادية سيكون في تل أبيب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ديبي اليوم الأربعاء في بداية زيارته لإسرائيل، وهي أول زيارة للرئيس الذي تولى مقاليد الحكم بعد وفاة والده إدريس ديبي عام 2021.

وقال ديبي خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "هذه دولة لها تاريخ كبير، وهذه أرض الحضارة لجميع الأديان السماوية"، وأضاف "تمر تشاد وإسرائيل اليوم بمنعطف حاسم في علاقتهما".

وبعد قطيعة دامت أكثر من 45 عاما، قررت نجامينا إحياء مسار التطبيع عام 2018، عندما زار الرئيس الراحل إدريس ديبي القدس المحتلة، واستضافه بنيامين نتنياهو في ولايته السابقة.

وبعد عودة نتنياهو إلى السلطة الشهر الماضي، تعهّد بتوسيع دائرة الدول العربية والإسلامية التي تعترف بإسرائيل.

وقال نتنياهو لديبي إن إسرائيل ترى في ارتباطها بتشاد "علاقات مهمة جدا مع دولة كبرى في قلب أفريقيا. إنه شيء نريد أن نرتقي به إلى مستويات جديدة وآفاق جديدة".

ونشر مكتب نتنياهو صورا تظهر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وهو يستقبل ديبي في المطار. وعلقت وكالة رويترز بأن ذلك يشير إلى الجوانب الخفية للعلاقات بين الجانبين.

وقد زار نتنياهو تشاد عام 2019 أثناء ولايته السابقة، ووصف الزيارة بأنها "اختراق تاريخي"، وأنها تندرج ضمن "الثورة التي يقوم بها في العالم العربي والمسلم".