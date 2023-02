في ختام زيارة لفلسطين وإسرائيل.. بلينكن: متمسكون بتطبيق حل الدولتين على المدى البعيد

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ختام زيارته لفلسطين وإسرائيل إن الولايات المتحدة ملتزمة بتطبيق حل الدولتين على المدى البعيد، وكان الوزير الأميركي التقى أمس الثلاثاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله.

وذكر الوزير بلينكن في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر أن بلاده ستواصل دعم الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والجهود المبذولة لخفض التصعيد، وشدد على ضرورة اتخاذ الإسرائيليين والفلسطينيين إجراءات فورية لخفض العنف، ومنع المزيد من التصعيد.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الأميركي معارضته أي خطوة من أي طرف يمكن أن تصعّب حل الدولتين بما في ذلك توسيع المستوطنات.

وأضاف بلينكن أنه أكد خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على دعم واشنطن الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، مشددا على أن "الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون إجراءات مماثلة على صعيد الحرية والأمن والرخاء".

Met with President Abbas and @DrShtayyeh to reiterate our commitment to supporting the Palestinian people and a two-state solution. Israelis and Palestinians deserve equal measures of freedom, security, and prosperity. pic.twitter.com/uG5KDe2Wn4

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 31, 2023