أذربيجان تعلن إيقاف 39 شخصا ضمن شبكة تتهمها بالتجسس لصالح طهران

أوقفت السلطات الأذرية اليوم الأربعاء 39 شخصا في عملية ضد شبكة تتهمها بـ"التجسس لمصلحة إيران"، كما دانت باكو مخالفة طهران لالتزاماتها الدولية بشأن التنديد والتحقيق في الهجوم على سفارتها الأسبوع الماضي، بحسب قولها.

وقالت مصادر في وزارة الداخلية الأذرية إن 39 شخصا أوقفوا بتهمة "مشاركتهم في أنشطة انفصالية تحت ستار الدين"، وذلك عبر عملية أطلقتها قوات الأمن -أمس الثلاثاء- استهدفت بعض المؤسسات وأماكن العمل في العاصمة باكو ومحيطها.

وأشارت المصادر إلى أن الموقوفين متهمون بـ"الدعاية لصالح إيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والسعي لاندلاع اقتتال طائفي في أذربيجان، والقيام بمهمات كلفتهم بها الاستخبارات الإيرانية، إضافة إلى نقل المعلومات"، بحسب قولهم.

هجوم السفارة

من جانب آخر، دانت أذربيجان اليوم الأربعاء إيران "لمخالفتها الالتزامات الدولية" بشأن التنديد والتحقيق في الهجوم الذي استهدف سفارتها في طهران الأسبوع الماضي.

وقالت الخارجية الأذرية -في بيان- إن باكو دعت إلى إدانة دولية ومعاقبة من يقفون وراء الهجوم "الإرهابي"، والوفاء بالالتزامات الدولية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأوضحت أن "طهران حاولت منع الإدانات للهجوم على المستوى الدولي".

وجاء في البيان أيضا "اعترضت طهران على مسودات البيانات التي قدمتها باكو بعد الهجوم مباشرة إلى مكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا)".

والجمعة، تعرضت سفارة أذربيجان في إيران لهجوم مسلح أدى إلى مقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة حارسين، فيما دانت إيران "بشدة" الهجوم وأعلنت أن "دوافع شخصية" تقف وراءه.

ووقع الهجوم في خضم توترات متزايدة بين الدولتين الجارتين بشأن طريقة معاملة إيران مع الأقلية الأذرية لديها، وبشأن قرار أذربيجان تعيين أول سفير لها لدى إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي.