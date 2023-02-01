قمة الصومال الإقليمية تتعهد بـ"تحرك نهائي" ضد حركة الشباب

تعهد قادة الصومال وبلدان مجاورة خلال قمة عُقدت اليوم الأربعاء في العاصمة مقديشو "بالقيام بتحرك نهائي" ضد حركة الشباب.

وفي بيان صدر بعد الاجتماع، اتفق القادة "على القيام بالتحرك النهائي للعمليات المشتركة في المناطق التي ما زالت خاضعة للإرهابيين من أجل تحرير الصومال كاملا من عناصر حركة الشباب".

وفي وقت سابق من هذا اليوم، انطلت قمة رباعية أمنية تضمّ رؤساء الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، لبحث العمليات العسكرية ضد "الشباب"، في وقت أعلنت فيه الحركة استهداف مقار حكومية في العاصمة الصومالية بـ5 قذائف هاون.

أبرز البنود البيان الختامي لدول الجوار:

🔹️أكد القادة على سيادة الصومال ووحدته

🔹️أشاد القادة بجهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب

🔹️مضاعفة ومشاركة دول الجوار في العمليات العسكرية الجارية للقضاء على الإرهاب

🔹️تشكيل آلية مشتركة لمنع التهديدات الأمنية العابرة للحدود pic.twitter.com/whZJxyTnu7 — SONNA (@SONNALIVE) February 1, 2023

وقال وزير الإعلام الصومالي داود أويس -في مؤتمر صحفي- إنّ رؤساء الدول المشاركة وصلوا إلى مقرّ القمة قبيل انطلاقها.

وأضاف أن المشاركين سيبحثون خلال القمة أجندات أمنية، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون الإقليمي في "الحرب على الإرهاب".

كما ذكر أنه وصل إلى مقديشو كل من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، والكيني وليام روتو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؛ للمشاركة في القمة.

واستبقت القمة إجراءات أمنية مشددة شملت إلغاء جميع الرحلات الجوية لمدة يومين، وإغلاق جميع الطرق الرئيسة في العاصمة.

وأمس الثلاثاء عقد وزراء الدفاع ومسؤولون عسكريون من الصومال وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي اجتماعا رفيع المستوى في مقديشو.

استهداف مقار حكومية

في الأثناء، استهدفت حركة الشباب في الصومال -اليوم الأربعاء- حيًّا بالعاصمة مقديشو يضم مقرّات حكومية بـ5 قذائف هاون، دون الإبلاغ عن إصابات.

وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن التفجيرات التي وقعت في مقديشو، حسب موقع تابع للحركة.

وقالت -في بيان- إنها استهدفت القصر الرئاسي وعدة نقاط تفتيش أمنية في مقديشو.

من جهته، قال مصدر أمني صومالي إن نحو 5 تفجيرات سمع دويها في حي "ورطيغلي" جنوبي العاصمة، الذي يضم القصر الرئاسي ومقار حكومية، دون مزيد من التفاصيل.

بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن التفجيرات يعتقد أنها قذائف هاون سقطت في الحي المذكور، لكنها لم تتسبب في خسائر بشرية.

وتزامنت هذه التفجيرات مع وصول قادة دول الجوار (كينيا، وإثيوبيا، وجيبوتي) تباعا إلى مقديشو، للمشاركة في القمة التي ستنعقد لبحث ملف "الحرب على الإرهاب".

وتواصل القوات الحكومية منذ منتصف العام الماضي 2022 -بالتعاون مع عشائر مسلحة- عمليات عسكرية ضد حركة الشباب، وأعلنت مقتل المئات من عناصر الحركة واستعادة السيطرة على مناطق إستراتيجية عدة.

ومنذ عام 2007 تقاتل حركة الشباب الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، وبعد طرد مقاتليها من المدن الرئيسة في البلاد بين عامي 2011 و2012 تمركزت في مناطق ريفية شاسعة.