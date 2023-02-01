اتهامات إيرانية لفصائل كردية في العراق بالتورط في هجوم أصفهان

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن لدى طهران منظومة دفاع جوي قوية لحماية منشآتها وإنها مستعدة لإفشال أي هجمات، في حين قالت مصادر إيرانية إن قطع المسيرات التي استخدمت في هجوم أصفهان أدخلت من إقليم كردستان العراق.

ففي تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية قال سلامي إن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لإيران تحتاج لأهداف محددة وبرنامج واضح، منوها إلى أن إيران بدأت تشغيل خط إنتاج تجريبي لإنتاج النظائر المستقرة، وهي إحدى العمليات المتوازية والبديلة لإنتاج الأدوية الإشعاعية في مجال السرطان وعلاج الغدة الدرقية.

وفي سياق آخر، ذكر موقع نور نيوز المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن المعلومات تشير إلى أن قطع المسيرات والمواد المتفجرة التي استخدمت في هجوم أصفهان قد أدخلت من حدود إقليم كردستان العراق.

وقال الموقع إن هذه القطع أدخلت بطلب من إحدى أجهزة الاستخبارات الأجنبية وبتعاون من الجماعات الكردية المعارضة التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقرا لها.

وأضاف أن هذه القطع رُكبت في ورشة داخل البلاد، مشيرا إلى أنه في يوليو/تموز الماضي اعتقلت عناصر مرتبطة بمعارضين أكراد يعملون لصالح إسرائيل.

وأوضح الموقع أن طهران حذرت بغداد حينها بشأن وجود هذه العناصر في كردستان لكنها لم تستطع أن تنفذ التزاماتها، حسب الموقع.

مخيمات تدريب

وتضم المناطق الكردية في شمال العراق مخيمات تدريب وقواعد خلفية للعديد من الفصائل الكردية التي سبق أن اتهمتها إيران بخدمة المصالح الغربية أو الإسرائيلية.





وفي نوفمبر/تشرين الثاني شنت إيران هجوما صاروخيا عبر الحدود، ونفذت ضربات بمسيرات استهدفت مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية في إقليم كردستان العراق التي تتهمها طهران بإثارة الاضطرابات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وكانت 3 طائرات مسيرة صغيرة استهدفت السبت الماضي أحد المصانع العسكرية بمحافظة أصفهان، وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية إحباط العملية.

وقالت الوزارة إن المضادات الجوية تصدت للمسيرات مما أدى إلى انفجار اثنتين منها وإسقاط الثالثة، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على سقف المصنع دون الإضرار بالمُعدات.

وصرح مسؤول إيراني للجزيرة بأن الهجوم على منشأة عسكرية بإقليم أصفهان وسط البلاد بطائرات مسيرة انطلق من داخل إيران، وقال إن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إسرائيل في الهجوم.