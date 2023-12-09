3 قتلى من حزب الله بضربة إسرائيلية جنوب سوريا

قُتل 3 عناصر من حزب الله اللبناني وسوري كان يرافقهم بضربة جوية إسرائيلية جنوب سوريا، وفق مصادر متطابقة، في وقت أعلن جيش الاحتلال شن غارات جديدة على أهداف للحزب في لبنان.

ونقلت رويترز عن مصدرين محليين وصفتهما بأنها مقربين من دمشق بأن 3 من أعضاء حزب الله اللبناني وسوري كان يرافقهم قُتلوا في ضربة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت سيارتهم في جنوب غرب سوريا أمس الجمعة.

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الضربة التي وقعت في القنيطرة المتاخمة لمرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

وشنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية على سوريا منذ اندلاع الأزمة فيها 2011 استهدفت فصائل مدعومة من إيران وعناصر بحزب الله خاصة، إضافة إلى مواقع للجيش السوري.

لكنها كثّفت تلك الهجمات منذ بدء حربها المستمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونادرا ما تعلن مسؤوليتها عن تلك الضربات أو نتائجها.

غارات جنوب لبنان

في سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ طائراته الحربية غارات خلال الليلة الماضية على سلسلة أهداف لحزب الله في لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر موقع إكس، إن من بين الأهداف التي شملتها الغارات الإسرائيلية ما سمّاها "بمقار قيادة عملياتية" تابعة للحزب.

وأشار إلى أنه تم خلال الليلة الماضية رصد إطلاق قذائف عدة من لبنان نحو إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي رد على مصادر النيران.

ولم يصدر تعليق فوري من حزب الله بشأن الأنباء عن مقتل عناصر له في جنوب سوريا، والقصف الذي استهدف مقارا له في لبنان، إلا أنه أعلن مساء الجمعة مقتل 3 من عناصره، دون الخوض بتفاصيل.

كما أعلن الحزب أمس الجمعة أنه قتل جنديين إسرائيليين خلال مهاجمته 11 موقعا عسكريا إسرائيليا قبالة الحدود الجنوبية للبنان.

يشار إلى أن حزب الله يعلن يوميا تنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، منذ بدء الاحتلال عدوانا على قطاع غزة أدى -حتى اليوم- لاستشهاد ما يزيد على 17 ألفا معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 46 ألف مصاب، ودمارا هائلا في الأحياء السكنية والبنية التحتية والمستشفيات.