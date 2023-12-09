"هذه جاكيت أبي".. طفل يستذكر استشهاد والده بقصف إسرائيلي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل فلسطيني من قطاع غزة يعيد فيه الواقعة المأساوية لاستشهاد والده وجده في قصف إسرائيلي وحشي استهدف منزلهم في غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفل إسلام القريناوي، وهو يصرخ بحرقة "هذه جاكيت والدي.. هذه جاكيتك يا أبي".

ويظهر الطفل إسلام القريناوي في فيديو وهو فوق ركام منزله المدمر، ويقول: "كنت هنا برفقة والدي وجدي، فطلب مني والدي أن أذهب إلى المدرسة فذهبت.. وفي الطريق سمعت أصوات القصف."

ويضيف إسلام لكاميرا الجزيرة أنه رجع إلى البيت فوجده مدمرا، وعندما بدأ يبحث بين الركام وجد "جاكيت" والده التي كانت معلقة فوق كرسي، ممزقة، كما عثر على أشياء أخرى كانت داخل البيت.

ورغم صغر سنه وقف هذا الطفل بشجاعة وطالب بوقف الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، حتى يرتاح أهل غزة ولو دقيقة، مضيفا أنه خسر في الحرب والده وجده واثنين من أصدقائه وآخرين.

وقصة الطفل إسلام هي واحدة من عدة قصص مأساوية لأطفال غزة الذين لم يرحم الاحتلال الإسرائيلي طفولتهم وبراءتهم، فقتل منهم وجرح وترك كثيرا منهم يتامى بعد أن فقدوا آباءهم وأمهاتهم.