5 قتلى و35 جريحا بقصف لقوات النظام السوري على إدلب

قتل 5 مدنيين وأصيب 35 في هجوم لقوات النظام السوري على مناطق سكنية وسوق شعبي والمنطقة الصناعية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وقامت قوات النظام السوري وبعض المجموعات التابعة لها بقصف صاروخي على مدينة إدلب، وقرية سرمين، شرقي المحافظة.

وقال الدفاع المدني السوري (القبعات البيضاء) إن أضرارا كبيرة خلفها قصف قوات النظام على الأحياء السكنية وسوق شعبي والمنطقة الصناعية في مدينة إدلب بالصواريخ.

اللحظات الأولى من استجابة فرقنا للقصف الصاروخي من قوات النظام على مدينة إدلب، اليوم السبت 9 كانون الأول، والذي أدى لمقتل 5 مدنيين وأكثر من 35 مصاباً واندلاع حرائق في بعض المحال التجارية وممتلكات المدنيين.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/g2bZnNxttQ — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) December 9, 2023

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانا عام 2017، ولكن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/أيار 2020، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، لكن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر.