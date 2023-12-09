مظاهرات حاشدة في تل أبيب للمطالبة بتسريع الإفراج عن المحتجزين

تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب، مساء السبت، لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإعادة أبنائهم المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت متحدثة باسم عائلات الأسرى، في كلمة خلال المظاهرة، "نسمع أصوات الحرب التي لا لزوم لها ونرى مضيعة للوقت".

كما طالب متحدث آخر حكومة بنيامين نتنياهو إعادة أبنائنا أحياء كما أعادت غيرهم. في حين رفع والد أحد الأسرى ساعة رملية خلال المظاهرة لتحذير الحكومة من نفاد الوقت.

ويتظاهر الإسرائيليون بشكل شبه يومي لمطالبة الحكومة بالإفراج عن الأسرى.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن حماس تحتجز 239 إسرائيليا في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما اقتحمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

من جهتها، تقول حماس إنها تريد تبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان.

وبحسب مصادر فلسطينية فإن إسرائيل تحتجز أكثر من 7 آلاف فلسطيني في سجونها بينهم نساء وأطفال ومرضى.