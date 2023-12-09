مظاهرات بأوروبا وإندونيسيا تنديدا بالحرب على غزة

للأسبوع الثامن على التوالي، تواصلت المظاهرات المتضامنة مع قطاع غزة في مدن أوروبية وفي شرق آسيا، وسط مطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وشهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرات حاشدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، غداة امتناع الحكومة البريطانية عن تأييد قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي.

وشاركت في المظاهرة عدة جمعيات حقوقية منها تحالف "أوقفوا الحرب" وحملة "التضامن مع فلسطين".

ويأمل المتظاهرون أن تؤدي احتجاجاتهم للأسبوع الثامن على التوالي إلى دفع الحكومة إلى تغيير موقفها الداعم لإسرائيل، والرافض لوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مؤيدون لفلسطين في بريطانيا ينظمون مظاهرة حاشدة ضمن المسيرة الوطنية من أجل #فلسطين في #لندن رفعت شعارات مساندة لغزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/3LpzBmsgjB — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 9, 2023

كما شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات منددة بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وندد المشاركون في المظاهرات التي دعت إليها جمعيات مدافعة عن فلسطين، بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والصمت الدولي حيال ما يقترف من المجازر.

كما رفعوا شعارات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وبفتح المعابر لتقديم المساعدات الانسانية.

إندونيسيا

وفي شرق آسيا، نظم آلاف الإندونيسيين في مدينة جوك جاكرتا وسط جزيرة جاوا اليوم مسيرة تضامنية دعما للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وعبّر المتظاهرون، في بيان، عن استنكارهم لما وصفوه بضعف موقف العالم العربي تجاه فلسطين، والمعايير المزدوجة للدول الغربية تجاه حقوق الإنسان والحريات.

كما استنكروا الدعم الأميركي لإسرائيل التي ترتكب مذابح بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة مقاضاة الاحتلال وقادته في المحاكم الدولية.

ودعا متظاهرون إلى الاستمرار في دعم الفلسطينيين وإلى مقاطعة المنتجات والشركات التي تدعم الاحتلال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و700 شهيد، في حين بلغ عدد الجرحى 48 ألفا و780 معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.