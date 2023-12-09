شهادات مروعة لمدنيين عقب إطلاق الاحتلال سراحهم بغزة

أظهرت مشاهد مصورة شهادات لمجموعة من المواطنين -الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الشرقية لمدينة غزة خلال التوغل البري هناك-، يروون فيها تعرضهم للتحقيق والتعذيب في ظروف مأساوية وبالغة الصعوبة.

وأكد عدد من المفرج عنهم أن قوات الاحتلال اعتقلتهم من منازلهم شرق مدينة غزة، وجردتهم من ملابسهم ثم اعتدت عليه بالضرب المبرح بأسلاك الكهرباء والأسلحة الرشاشة، بالإضافة إلى رشهم بالمياه الباردة.

وأضاف أحد المفرج عنهم للجزيرة، أنه جرى اعتقالهم لمدة 5 أيام وتعرضوا خلالها للتعذيب والاستجواب حول علاقتهم بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدين أن قوات الاحتلال سمحت لهم بشرب الماء مرتين فقط خلال هذه المدة، كما منعوهم من دخول الحمام.

ووصل المفرج عنهم إلى منطقة نتساريم في جنوب مدينة غزة ثم توجهوا إلى جنوب القطاع بناء على تعليمات جيش الاحتلال، ولاحقا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لتلقي العلاج.