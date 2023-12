دعوات إلكترونية لإضراب شامل حول العالم الاثنين للتضامن مع غزة

أطلق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي دعوات لإضراب شامل حول العالم، يوم الاثنين القادم، للتضامن مع أهالي قطاع غزة في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال النشطاء إنهم أطلقوا حملة من أجل الضغط باتجاه الإضراب الشامل على مستوى العالم، بهدف الضغط على الحكومات وإجبارها على التحرك بشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين والمؤثرين مع وسم #إضراب_من_أجل_غزة أو strikeforgaza#، الذي اجتاح مواقع التواصل.

ويعتقد القائمون على الحملة أن شلّ حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول، قد يسهم في جعل الجميع يشعرون بأنهم متأثرون بشكل مباشر من العدوان على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

A call for a comprehensive global strike on Monday, December 11, 2023, to halt the crossfire in Gaza. الدعوة لإضراب عام شامل على مستوى العالم يوم الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ لوقف إطلاق النار في غزة #StrikeForGaza pic.twitter.com/5S9WBxpakh

Calls for a comprehensive strike around the world next Monday to demand a ceasefire in the Gaza Strip.#CeaseFirelnGazaNOW #InternationalComprehensiveStrikeforGaza#GoOnStrikeforCeasefireInGaza

On 11th of December 🇵🇸🕊️

ALL OVER the WORLD!! 🕊️ pic.twitter.com/GmUyVx091h

