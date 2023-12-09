دعوات إلكترونية لإضراب شامل حول العالم الاثنين للتضامن مع غزة

أطلق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي دعوات لإضراب شامل حول العالم، يوم الاثنين القادم، للتضامن مع أهالي قطاع غزة في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال النشطاء إنهم أطلقوا حملة من أجل الضغط باتجاه الإضراب الشامل على مستوى العالم، بهدف الضغط على الحكومات وإجبارها على التحرك بشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين والمؤثرين مع وسم #إضراب_من_أجل_غزة أو strikeforgaza#، الذي اجتاح مواقع التواصل.

ويعتقد القائمون على الحملة أن شلّ حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول، قد يسهم في جعل الجميع يشعرون بأنهم متأثرون بشكل مباشر من العدوان على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

🛑بدأنا حملة من أجل الضغط باتجاه الإضراب الشامل على مستوى العالم يوم الإثنين 11/12/2023 ..

⭕️لا بد من شل حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول حتى يشعر الجميع أنه متأثر بشكل مباشر إثر العدوان على غزة .. وبالتالي يتم الضغط لوقف الحرب ..

⭕️ابدأوا بعمل اتصالاتكم اليوم وحشدكم… pic.twitter.com/H2w5NYaG3L — Esraa Alshikh إسراء الشيخ (@Esralshikh) December 8, 2023

A call for a comprehensive global strike on Monday, December 11, 2023, to halt the crossfire in Gaza.

الدعوة لإضراب عام شامل على مستوى العالم يوم الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣

لوقف إطلاق النار في غزة#StrikeForGaza pic.twitter.com/5S9WBxpakh — Tarek Badr 🇪🇬 طارق بدر (@tarekbadrsh) December 9, 2023

هل ستشارك في الإضراب الشامل

الذي سينطلق على مستوى العالم لأجل إيقاف الحرب على غزة؟

الموعد يوم الإثنين 11 ديسمبر

عمم – شارك – احشد – انشر pic.twitter.com/GG7kXFInIH — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) December 9, 2023

شعوب دول العالم تعلن الاتنين اضراب عام على كوكب الارض …انا مع الفكرة للضغط على الرؤساء والحكام لوقف قتال البشر الابرياء من عصابات الصهاينة

اوقفووووووو قتال الابرياء يا ملاعيين#الاضراب_الشامل #ولعت #شوشا_عبدالعزيز_خلعت_حجابها #الانتخابات_الرئاسية_المصرية

عبد الفتاح السيسى pic.twitter.com/RJpvBvmLMh — زهور الربيع (@zhwralrby5) December 9, 2023

الوضع تجاوز حد المقاطعة

من يملك حسابا مؤثرا فليدعو فيه للإضراب الشامل ومن لا يملك فلينشر في التعليقات لحسابات المؤثرين يدعوهم لنشر الموضوع والدعوة إليه بجميع اللغات

الإضراب آخر حل في هذه المرحلة للضغط على الحكومات كي تتخذ موقفا يتجاوز حد الشجب والتنديد#الاضراب_الشامل — ألاء يوسف (@48_alaa48) December 9, 2023

بدأت حملة على مستوى العالم من أجل الضغط باتجاه الإضراب الشامل يوم الإثنين الموافق 11/12/2023 .الشعوب تريد شل حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول حتى يشعر الجميع أنه متأثر بشكل مباشر إثر العدوان على غزة#StrikeForGaza #الأضراب_الشامل #غزة_العزة #غزة_تحت_القصف #Gaza pic.twitter.com/hKPk5mDymL — salam naeem (@salamnaeem) December 9, 2023