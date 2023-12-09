قتيل بغارة جنوب لبنان وحزب الله يقصف مواقع إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت قصف العديد من المواقع العسكرية الإسرائيلية، في حين أفادت السلطات اللبنانية بسقوط قتيل وجرحى في غارات شنها الاحتلال على بلدات الجنوب.

وقال حزب الله إنه استهدف موقع الناقورة البحري، وحقق فيه إصابة مباشرة. وأضاف أنه استهدف "تجمع مشاة للعدو في محيط رويسة العاصي، وحقق إصابات مباشرة".

كما قصف الحزب بالصواريخ مقر قيادة "الفرقة 91" في ثكنة برانيت الإسرائيلية، وحقق فيه إصابة مباشرة، على حد قوله. وطالت صواريخ الحزب أيضا موقع البغدادي "محققة إصابة مباشرة".

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقعي راميا والمطلة قبالة القطاع الشرقي لجنوب لبنان.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ باتجاه موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق مهاجمته 8 مواقع عسكرية إسرائيلية من بينها موقع راميا، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الموقع.

غارات إسرائيلية

من جانبه، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن "شخصا استشهد وأصيب اثنان في غارة لمقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان".

وأفاد مراسل الجزيرة بتعرض محيط أكثر من 20 بلدة جنوبي لبنان للقصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي خلال الساعات الماضية. كما استهدفت مسيرة محيط بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت تنفيذ طائراته الحربية غارات خلال ساعات الليلة الماضية على سلسلة أهداف لجماعة حزب الله في لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية على سلسلة أهداف لحزب الله داخل لبنان".

وأضاف المتحدث العسكري أن من بين الأهداف مقرات قيادة عملياتية استخدمها حزب الله.

ويعلن حزب الله يوميا تنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، منذ بدء الاحتلال عدوانا على قطاع غزة أدى -حتى اليوم- لاستشهاد ما يزيد على 17 ألفا معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 46 ألف مصاب، ودمارا هائلا في الأحياء السكنية والبنية التحتية والمستشفيات.