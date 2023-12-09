الاحتلال يعدم شابا بالخليل ويواصل حملة الاعتقالات

أعدمت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا -اليوم السبت- في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام منزله ببلدة دورا واعتقال أخيه، كما اقتحم الاحتلال نابلس، مما أدى لوقوع اشتباكات، وسط مواصلته حملة الاعتقالات.

وأكدت عائلة الشهيد أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل ودمرت محتوياته واعتدت بالضرب وأطلقت الرصاص الحي داخل المنزل، مما أدى لإصابة نجلها.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت أحدا من الاقتراب منه وتقديم العلاج له، قبل أن تعتقله وهو ينزف، كما اعتقلت شقيقه، مشيرة إلى أن الجنود استولوا على مركبتين وسرقوا مبلغا ماليا وشيكات، قبل أن ينسحبوا من المنزل.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال موجة المداهمات التي تشنها إسرائيل إلى 273 شهيدا.

من منزل الشاب ساري عمرو الذي اعتقلته قوات الاحتلال من مدينة دورا جنوب الخليل فجر اليوم بعد إطلاق النار عليه pic.twitter.com/rR4A35zoMG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 9, 2023

اشتباكات

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية قرب قرية مركا وبلدة قباطية جنوب غرب جنين بعد اقتحام الجنود للمدينة، مضيفا أن الاحتلال دفع بتعزيزات إلى المدينة.

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة سلفيت وبلدة الخضر غرب بيت لحم، في حين ذكرت مصادر فلسطينية أن شابا أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية شمال رام الله.

كما أفادت مصادر ومنصات فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، بعد اقتحامها المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس، محمود برهم، أن قوات الاحتلال أغلقت مكب نفايات البلدة، ودمرت الشارع الرئيس الموصل إليه وشبكة الكهرباء.

وأوضح برهم أن البلدية قدرت الخسائر الأولية الناتجة عن التدمير بأكثر من 150 ألف شيكل (ما يعادل 40 ألف دولار أميركي).

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافتين نحو بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال توجهت إلى جنوب وغرب البلدة حيث سدت مداخل فرعية للبلدة بالسواتر الترابية.

وفي جنين شمالي الضفة الغربية، قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "كفر راعي" جنوب غرب المدينة، وحاصرت منزل قيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد إصابة جندي خلال اقتحامهم لمدينة جنين.

تغطية صحفية: من اقتحام قوات الاحتلال لحي أم الشرايط في رام الله والبيرة صباح اليوم pic.twitter.com/7a62oOvLrn — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 9, 2023

اعتقالات

وقال مراسل الجزيرة إن قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت ضاحية أم الشرايط في مدينة البيرة واعتقلت شخصين، كما اقتحمت حي بطن الهوى في مدينة رام الله واعتقلت شخصين آخرين.

ومن جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس الجمعة وحتى فجر اليوم، 15 مواطنا على الأقل من عدة محافظات بالضفة الغربية.

وبذلك يرتفع عدد الاعتقالات بالضفة المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3700 معتقلا.

وتشهد الضفة الغربية أوضاعا متوترة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل شهرين، إذ كثف الجيش الإسرائيلي خلالها حملات مداهمة واقتحام قرى وبلدات الضفة الغربية.