الاحتلال يشن حملة اقتحامات جديدة بالضفة ومخيم الفارعة يشيع شهداءه

أصيب شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال قرية شمال رام الله بالضفة الغربية، وذلك ضمن حملة اقتحامات ومداهمات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من الضفة بما في ذلك نابلس شمالي الضفة ومدينة الخليل جنوبها، وشنت حملة مداهمات ضمن الاقتحامات الليلية اليومية للمناطق الفلسطينية بهدف اعتقال من تصفهم بالمطلوبين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافتين نحو بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال توجهت إلى جنوب وغرب البلدة حيث سدت مداخل فرعية للبلدة بالسواتر الترابية.

وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية شمال رام الله، وكانت قوات الاحتلال صادرت مركبات خلال اقتحامها بلدة بيت لقيا غربي رام الله، واعتقلت مالكي تلك المركبات، وفق منصات فلسطينية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية وبلدة الخضر غرب مدينة بيت لحم.

مراسل الجزيرة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مناطق في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية#الأخبار#حرب_غزة pic.twitter.com/P9NUVj8mXD — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 9, 2023

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق قلقليلة شمالي الضفة الغربية ودهمت منازل فيها واعتقلت عددا من الشبان بينهم شقيقان من عائلة اشتيوي.

ويأتي ذلك عقب عملية إطلاق نار نفذها مقاومون على متن سيارة، حيث استهدفوا تجمعا لقوات الاحتلال عند مفترق "إماتين" القريب من البلدة، وتمكن المقاومون من الانسحاب باتجاه البلدة، فشّنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في إطار البحث وملاحقة منفذي العملية الذين كانوا قد أحرقوا السيارة المستخدمة في العملية عند أطراف البلدة.

كما نقل مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "عقبة جبر" في أريحا شرقي الضفة، وحاصرت منازل في حي النابلسي وسط المخيم. كما اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وفي الخليل، أصيب أمس الجمعة شابان خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار. وكانت قوات الاحتلال منعت سيارة الإسعاف من الوصول للمصابين وتقديم الرعاية الطبية لهما لفترة طويلة قبل أن تتمكن طواقم الإسعاف من نقلهما لمستشفى "يطا" الحكومي.

وفي القدس، قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة المصلين في حي وادي الجوز باستخدام قنابل الغاز والصوت والمياه العادمة. وقد أدى المواطنون صلاة الجمعة في الشوارع المحيطة بالمسجد الأقصى بعد منعهم من الوصول إليه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمالي القدس المحتلة وحاصرت مسجدا في الحي الشرقي أثناء تأدية صلاة الجمعة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص بعدما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين والمصلين داخل المسجد.

جنين

وفي جنين شمالي الضفة الغربية، قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "كفر راعي" جنوب غرب المدينة، وحاصرت منزل قيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

وكانت كتيبة جنين تبنت الهجوم على حاجز "دُوتَان" غرب المدينة وقالت إنها أوقعت قتلى وجرحى.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي إصابة جندي في هجوم مسلح نفذه فلسطيني استهدف حاجزا للجيش قرب مستوطنة دوتان غرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين مساء أمس الجمعة. وقد سارعت قوات الاحتلال لاقتحام البلدة بحثا عن المهاجم.

كما اعتدى جنود الاحتلال الإٍسرائيلي على طاقم الجزيرة عند مدخل بلدة يعبد، حيث ضرب أحد الجنود مصور الجزيرة، راجي أبو عصفور، على ظهره بعقب البندقية قبل طردهم من الموقع.

ويواجه الصحفيون في الضفة الغربية اعتداءات متكررة من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين الذين يحاولون منعهم من القيام بواجبهم المهني في تغطية الأحداث المتصاعدة.

تشييع شهداء

وشيّع أهالي مخيم الفارعة جنوب غربي محافظة طوباس بالضفة الغربية، 6 شهداء أمس الجمعة، من بينهم أحد قادة كتيبة طوباس، و3 مدنيين إثر اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال المخيم أمس. وقد استعان الجيش بطائرة مسيّرة مسلحة خلال عملية الاقتحام.

وكانت قوات الاحتلال حاولت منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المخيم ووضعت قناصتها فوق أحد أبنيته، في حين شيّع سكان المخيم الشهداء.