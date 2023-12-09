بعد الفيتو الأميركي بشأن غزة.. إيران تحذر من انفجار إقليمي

حذرت إيران من وقوع "انفجار لا يمكن السيطرة عليه" في الشرق الأوسط إذا واصلت الولايات المتحدة دعم إسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وذلك في أعقاب استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان باتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "طالما أنّ أميركا تدعم جرائم النظام الصهيوني واستمرار الحرب.. هناك احتمال حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في وضع المنطقة" وذلك وفقاً لبيان أصدرته الخارجية اليوم السبت.

وأتى بيان الخارجية الإيرانية بعدما استخدمت الولايات المتحدة الفيتو أمس ضدّ مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات وحظي بدعم عشرات الدول غير المنضوية بمجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية.

في المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة (الداعمة لإسرائيل) المشروع واستخدمت الفيتو، مما أدى إلى إسقاطه.

المادة 99

وكان غوتيريش وجّه الأربعاء رسالة لمجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر" في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.

وقال عبد اللهيان لغوتيريش إنّ "استخدام المادة 99 يعدّ عملاً شجاعاً من جانبكم للحفاظ على السلم، ويؤيده الرأي العام الدولي".

وأكد الوزير الإيراني أن "تأكيد الإسرائيليين" أن "حماس هي التي انتهكت" الهدنة التي انتهت في الأول من ديسمبر/كانون الأول "كاذب تماماً".

وأدان المتحدث باسم بالخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم، قيام الولايات المتحدة باستخدام الفيتو، مؤكدا أن الحكومة الأميركية شريكة في جرائم "الصهاينة" بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية بموقعها الإلكتروني.

وأضاف كنعاني أن أميركا و"كيان الاحتلال" يتحملان مسؤولية تداعيات أي اتساع لرقعة الحرب بالمنطقة.