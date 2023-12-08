شاهد.. إفشال محاولة تحرير محتجز إسرائيلي لدى القسام

بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو تضمن صورا لما قالت إنه إفشال لمحاولة تحرير جندي إسرائيلي أسير لديها في قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة.

وقالت القسام إن المقطع لـ"إفشال محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى ما أدى لمقتل الأسير الجندي ساعر باروخ (24 عاما) وإيقاع القوة الصهيونية بين قتيل وجريح وفرارهم من المكان".

وبدأ المقطع بتسجيل للأسير المقتول ساعر باروخ عرّف فيه بنفسه وعمره (24 عاما) وقال إنه كان من سكان في كيبوتس (مستوطنة) "بئيري" وأسر في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وذكر أنه تم أسره منذ 40 يوما في غزة ويريد العودة إلى بيته.

وحسب ما أوردته القسام في المقطع، فإن قوة للاحتلال الإسرائيلي "تسللت في الساعة الثانية والنصف فجرا لمكان احتجاز الأسير من خلال سيارة إسعاف، والتستر خلف المنظمات الإنسانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وأنه تم اكتشاف القوة والتعامل معها بالنيران".

وأظهر المقطع صور آثار دماء القوة المتسللة وقطعا مختلفة من عتادها الذي تم الاستيلاء عليه من قِبَل القسام، وصورة للجندي الأسير ساعر بعد مقتله.

وكان المتحدث العسكري الإسرائيلي أعلن منذ قليل إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية قال إنها استهدفت تحرير محتجزين في قطاع غزة.

وسبق ذلك إعلان المتحدث باسم كتائب القسام إفشال محاولة لتحرير الجندي الأسير ساعر باروخ، وتأكيده أن العملية أسفرت عن مقتل الجندي، كما قتل وأصيب أسرى آخرون بسبب القصف الإسرائيلي.