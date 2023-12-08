حماس تطالب مجلس الأمن بوقف "الحرب الوحشية" في غزة

طالبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) مجلس الأمن الدولي وكل دول العالم بوقف "الحرب الوحشية" الإسرائيلية على قطاع غزة قبل "فوات الأوان".

واعتبرت حماس، في بيان، أن القطاع "يمر بمرحلة خطيرة على كافة المستويات خاصة على المستوى الإنساني والإغاثي والغذائي والمائي والصحي".

وأضافت أن "المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي تحديدا والولايات المتحدة خصوصا هم المتهمون في إيقاع هذا الضرر البالغ بالمدنيين والأطفال والنساء إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارت حماس إلى أن "هذا واضح وجلي من خلال عرقلتهم لوقف إطلاق النار أو وقف الحرب الوحشية الإجرامية على قطاع غزة بشكل فوري".

واتهمت "الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ جرائم إبادة جماعية في المدارس وبمسح للأحياء السكنية شمال غزة وإخراج مستشفياتها من الخدمة".

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن اليوم على طلب وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجّه، أول أمس الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.

يشار إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 17487 وإصابة 46480 مواطنا، 70% منهم من الأطفال والنساء.

ويعاني القطاع من نقص المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية في وقت نزح 1.9 مليون شخص -أي 85% من سكانه- وسط دمار وأضرار طالت نصف مساكنه.