القسام تعلن مقتل جندي إسرائيلي أسير خلال محاولة الاحتلال استعادته

أعلنت كتائب عز الدين القسام مقتل أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها في قطاع غزة خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال للوصول إليه واستعادته، تمت فجر اليوم الجمعة.

وقالت كتائب القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم لاستعادة أحد أسرى الاحتلال، واشتبكوا معها. ولفتت إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد هذه القوة قبل أن تتدخل الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

وأكدت القسام أن الاشتباك أدى أيضا إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما ويحمل بطاقة رقم 207775032، والسيطرة على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية.

وكانت الكتائب قد أعلنت أن السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في غزة هو صفقات التبادل، محذرة من أن أي محاولات من الاحتلال للوصول إليهم ستفشل.