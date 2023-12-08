الاتحاد الأوروبي يضيف قائد القسام محمد الضيف ونائبه إلى "لائحة الإرهاب"

أضاف الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة اسم كل من القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى إلى لائحة الإرهاب، وفرضت عليهما عقوبات اقتصادية.

وأعلنت بروكسل بحسب البيان الصادر عن المجلس الأوروبي أن "الشخصين يخضعان لتجميد أموالهما وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أنه "يحظر أيضا على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهما".

وكانت الحكومة الفرنسية قررت الثلاثاء الماضي تجميد أصول قائد حركة (حماس) في غزة يحيى السنوار، لمدة 6 أشهر ابتداء من وقت صدور المرسوم.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن لندن فرضت عقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر على 6 أفراد هم 4 من قادة (حماس) بينهم محمد الضيف ويحيى السنوار، واثنان متهمان بتمويل الحركة.

يأتي ذلك على خلفية العملية التي نفذتها فصائل المقاومة في السابع من أكتوبر /تشرين الأول الماضي باسم "معركة طوفان الأقصى" على المستوطنات في منطقة "غلاف غزة"، أدت إلى وقوع 1200 قتيل إسرائيلي على الأقل في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية.

ورد الجيش الإسرائيلي على العملية بحصار شامل وعدوان واسع على قطاع غزة بقصف جوي، تبعه عملية برية بدأت في 27 أكتوبر /تشرين الأول الماضي، وأسفر هذا العدوان حتى مساء الخميس عن استشهاد ما يزيد على 17 ألفا و177 شهيدا، وجرح 46 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.