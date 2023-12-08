اتهام نجل الرئيس الأميركي بالتهرب الضريبي

وجهت وزارة العدل الأميركية أمس الخميس اتهامات جنائية جديدة إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، إذ اتهمته بعدم دفع ضرائب تُقدر بـ1.4 مليون دولار، في وقت ينفق فيه ملايين الدولارات على نمط حياة مترف.

وهذه هي المرة الثانية التي توجه له اتهامات على المستوى الفدرالي، مما سيثير انتقادات الحزب الجمهوري قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

ويواجه هانتر بايدن (53 عاما) 3 تهم جنائية و6 مخالفات ضريبية، وفقًا للائحة الاتهام المقَدمة إلى المحكمة الجزئية الأميركية في منطقة وسط كاليفورنيا.

وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه عقوبة السجن تبلغ 17 عامًا. وأفادت وزارة العدل بأنها مستمرة في التحقيق مع بايدن.

لائحة الاتهامات

ومن الاتهامات الموجهة لهانتر في اللائحة الانخراط في مخطط لتجنب دفع مبلغ لا يقل عن 1.4 مليون دولار من الضرائب الاتحادية على مدى 4 سنوات، وفقًا للتقييم الذاتي والمستحق للسنوات الضريبية من 2016 إلى 2019.

بالإضافة إلى ذلك، أنفق مبالغ ضخمة "على المخدرات والمرافقين والصديقات والفنادق الفاخرة وتأجير العقارات والسيارات والملابس وغيرها من الأشياء"، إذ أشارت اللائحة إلى أنه أنفق أكثر من 70 ألف دولار على إعادة التأهيل من إدمان المخدرات.

وتشير لائحة الاتهام أيضا إلى أن هانتر"حقق مكاسب جيدة" أثناء عمله في مجلسي إدارة مجموعة بوريسما الصناعية الأوكرانية وصندوق صيني للاستثمار الخاص.

وأفاد ممثلو الادعاء بأنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2020، تجاوزت إيراداته 7 ملايين دولار.

وكانت علاقة هانتر بايدن بشركة بوريسما محور انتقادات المشرعين الجمهوريين لسنوات، فقد اتهموه بالاستفادة من اسم عائلته لتحقيق أرباح في الخارج.

وأضافت اللائحة أن هانتر بايدن أنفق في العام 2018 وحده "أكثر من 1.8 مليون دولار، منها نحو 772 ألف دولار في سحوبات نقدية، ونحو 383 ألف دولار في مدفوعات لنساء، ونحو 151 ألف دولار في الملابس والحلي".

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المدعى عليه لم يستخدم أيا من هذه الأموال لتسديد ضرائبه في عام 2018.

تصريحات محامي هانتر بايدن

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن آبي لويل محامي هانتر بايدن صرح في بيان بأن موكله قد سدد كامل مبالغ الضرائب المستحقة عليه. واتهم لويل المستشار الخاص ديفيد وايس، الذي يرأس التحقيق في القضية، بالتراجع عن اتفاق سابق.

ووردت تصريحات للمحامي قال فيها "لو كان الاسم الأخير لهانتر شيئًا غير بايدن، لما تم توجيه الاتهامات له في ولايتي ديلاوير وكاليفورنيا الآن".

يذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دفع هانتر ببراءته من التهم الموجهة إليه في ولاية ديلاوير وأنه تعرض للكذب بشأن تعاطيه المخدرات، وذلك في أول محاكمة جنائية تواجه نجل رئيس أميركي أثناء فترة توليه السلطة.

ورفض البيت الأبيض التعليق حتى هذه اللحظة. ولم يتضح بعد موعد مثول هانتر بايدن أمام المحكمة.

وتشير لائحة الاتهام الجديدة، ومنها حيازته سلاحا بشكل غير قانوني، إلى أن نجل الرئيس قد يُحاكم مرتين في العام المقبل، في وقت يسعى فيه والده للمضي قدما في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية.