أبرز تطورات اليوم الـ63 من العدوان الإسرائيلي على غزة

في اليوم الـ63 من العدوان الإسرائيلي على غزة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للمناطق السكنية بالقطاع، وارتكب مجازر جديدة استشهد فيها المئات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.

وقد أكدت وزارة الصحة بغزة أن الحصيلة الإجمالية لشهداء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 17 ألفا، وأن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 46 ألفا، غالبيتهم نساء وأطفال.

وفيما أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابطين خلال المعارك الدائرة مع المقاومة في شمال وجنوب القطاع، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقتل جندي أسير خلال محاولة إسرائيلية "فاشلة" لاستعادته.

جلسة لمجلس الأمن

يبت مجلس الأمن الدولي اليوم، تحت ضغط من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في دعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة.

مئات الشهداء

واصل الجيش الإسرائيلي الجمعة غاراته الكثيفة على مختلف أنحاء القطاع، وأعلن أنه "ضرب 450 هدفا" في غزة في عمليات برية وجوية وبحرية، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

وذكرت وزارة الصحة بغزة أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الماضية 313 شهيدا و558 مصابا، وأوضحت أن عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

عمليات القسام

أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها دمرت 21 آلية كليا أو جزئيا بكافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 24 ساعة، خاصة في حي الشجاعية ومنطقة الشيخ رضوان وشرق مدينة خان يونس.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابطين آخرين في معارك وصفت بالضارية بشمال وجنوب غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 94 منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و418 منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

مقتل أسير إسرائيلي

أعلنت كتائب عز الدين القسام مقتل أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها في غزة خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال للوصول إليه واستعادته. وبثت الجزيرة صورا حصلت عليها تظهر "إفشال" عملية تحرير الجندي الإسرائيلي.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم لاستعادة أحد أسرى الاحتلال، واشتبكوا معها. ولفتت إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد هذه القوة قبل أن تتدخل الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

حصيلة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 17487 شهيدا، و46480 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة "في اليوم الثالث والستين للعدوان وصل إلى المستشفيات فقط 313 شهيدا و558 مصابا خلال الساعات الماضية، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".

مهلة أميركية

ذكرت مصادر أميركية أن الرئيس الأميركي جو بايدن حدد مهلة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ونقل موقع "بوليتيكو" عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إدارة بايدن أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام لإنهاء حربها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح أحد المسؤولين أن الإدارة الأميركية نصحت إسرائيل بعدم الذهاب إلى غزة، لكن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهلت ذلك ومضت في خططها للتوغل البري في القطاع.

تصعيد في الضفة

استشهد 6 شبان فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية المحتلة. كما أصيب شاب آخر باقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل، في وقت تتواصل فيه عمليات الاعتقال ببيت لحم.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحام مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية بالضفة، وتركزت الحملة فجر اليوم على مدينة رام الله وعدد من القرى والبلدات وأحياء من مدينة الخليل، جنوب الضفة، حيث شُنت حملة دهم واعتقال وهدم منازل ومحال تجارية.

محاولة تسلل من لبنان

في الجبهة اللبنانية، أفاد جيش الاحتلال باستهداف خلية مسلحة حاولت التسلل إلى إسرائيل عند الحدود الشمالية، في حين أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل جنديين إسرائيليين خلال مهاجمته 11 موقعا عسكريا إسرائيليا قبالة الحدود الجنوبية للبنان، كما نعى أحد عناصره.

ورجح الجيش الإسرائيلي أن تكون الخلية -التي حاولت التسلل- من منطقة جبل "دوف" التابعة لحزب الله، مشيرا إلى أن استهدافها كان بطائرة مسيرة.

تصريحات عباس

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة مع رويترز اليوم الجمعة بوقف فوري للحرب على غزة وعقد مؤتمر دولي للسلام للتوصل لحل سياسي دائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وأبدى استعداده لإحياء السلطة الفلسطينية وإجراء إصلاحات فيها وإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية.

هجوم في بغداد

قالت مصادر أمنية إن صواريخ استهدفت فجر الجمعة السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، قبل أن تسقط في محيط هذه المنطقة التي تضم سفارات ومؤسسات حكومية، دون وقوع إصابات أو أضرار.

ويعدّ الهجوم الأولَ على السفارة الأميركية في بغداد منذ أن بدأت فصائل تُتهم بتحالفها مع إيران -منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي- شن هجمات بالمسيّرات والصواريخ ضد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا.