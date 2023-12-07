مقتل 10 عسكريين إسرائيليين في معارك غزة خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط آخر في معارك شمال قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد قتلاه خلال 24 ساعة إلى 10 بينهم 7 ضباط، وفقا لما سمح بنشره.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب أول (احتياط) عادي شاني (39 عاماً) من تسور يتسحاق (وسط)، مقاتل في اللواء 6036 لوجستي، قتل في معركة بشمال قطاع غزة.

وأضاف أن مقاتلا من الكتيبة 424 بلواء جفعاتي، أصيب بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة. وتم نقله لتلقي العلاج الطبي وإبلاغ ذويه.

وبذلل وصل العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 411 من الضباط والجنود.

وأقر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مساء الثلاثاء، جمعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، بدفع "أثمان باهظة جدا" منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت في وقت سابق الأربعاء، ​​​​​​​قنص 6 جنود إسرائيليين في محور شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الكتائب في بيان أنها أحصت تدمير 23 آلية عسكرية كليا أو جزئيا فقط في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا، ونسفوا منزلا تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية، كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.