مقتل نجل وزير بحكومة الحرب الإسرائيلية شمالي غزة

أكدت الحكومة والجيش الإسرائيليان مقتل نجل غادي آيزنكوت الوزير بلا حقيبة في حكومة الحرب الإسرائيلية ورئيس الأركان السابق خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي ملابسات مقتل نجل رئيس الأركان السابق، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قدمت تفاصيل عن ذلك.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن غال آيزنكوت أصيب بجروح خطيرة إثر تفجير نفق مفخخ في ضواحي جباليا، مضيفة أنه تم إعلان وفاته بعد وصوله إلى المستشفى.

وبحسب المصدر نفسه، فإن غادي آيزنكوت كان يجلس في مقر الفرقة 162 في الجنوب مع الوزير بيني غانتس عندما تم إبلاغه بإصابة نجله الأكبر، ولدى وصوله إلى المستشفى استقبل الوزير نبأ وفاة نجله.

وقدّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضو مجلس الحرب بيني غانتس تعازيهم لآيزنكوت إثر مصرع نجله الأكبر غال مئير (25 عاما).

وانضم غادي آيزنكوت إلى حكومة الحرب كوزير بلا حقيبة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وحضر اجتماعات حكومة الحرب. وهو عضو في حزب الوحدة الوطنية الذي يرأسه بيني غانتس، وانتخب في الكنيست في عام 2022.

ويأتي الإعلان عن مصرع غال آيزنكوت بينما أعلنت كتائب القسام عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين إثر تفجير فتحات أنفاق ومنازل مفخخة في مختلف محاور القتال بقطاع غزة.

وحتى الآن أقر جيش الاحتلال بمصرع 92 من ضباطه وجنوده منذ بدء التوغل البري في القطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي المقابل تؤكد المقاومة أن حصيلة القتلى الإسرائيليين في غزة بالمئات.