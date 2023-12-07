كتائب القسام تدمر 79 آلية للاحتلال وتواصل استنزاف قواته بغزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -في بيان لها اليوم الخميس- أنها دمرت 79 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في محاور مدينة غزة خلال الساعات الـ72 ساعة الأخيرة، وأن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة من 15 جنديا بـ3 عبوات وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق خان يونس.

وفي بيان منفصل، أكدت الجناح العسكرية لحركة حماس أن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية "الغول" محلية الصنع في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وجنديين آخرين شمال شرق مدينة خان يونس.

وأضافت أن مقاتليها فخخوا فتحة نفق بمنطقة الشيخ رضوان وتم تفجيرها في قوة لجنود الاحتلال مما أدى لوقوعهم بين قتيل وجريح.

وفي بيت لاهيا شمال قطاع غزة استهدفت كتائب القسام ناقلتي جند بقذائف "الياسين 105".

كما اشتبك مقاتلو القسام في محور شرق مدينة خان يونس مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 6 جنود موقعين إياهم بين قتيل وجريح واستولوا على روبوت كان بحوزتهم.

واستهدفت كتائب القسام 4 دبابات إسرائيلية وحفار عسكري في محور شرق مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105″، كما استهدفوا جرافة عسكرية بقذيفة "تاندوم".

كما بث الإعلام العسكري لكتائب القسام صورا لدفعة صاروخية أطلقت باتجاه إسرائيل، حيث تعرضت قاعدةُ رعيم مقر فرقة غزة ومستوطنة كيسوفيم وموقع إسناد صوفا العسكري لوابل من الصواريخ.

وأكدت القسام أن قوات المدفعية التابعة لها دكت قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

كما قالت كتائب القسام إنها استهدفت بمنظومة الصواريخ "رجوم" غرف قيادة الجيش الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة.